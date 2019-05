La Dune du Pilat célèbre la Fête de la Nature

Des animations et des balades commentées sont proposées jusqu'à dimanche sur la plus grande dune d'Europe.

La Teste-de-Buch, France

Le grand site de la Dune du Pilat attire toujours plus de monde. Désormais ce sont plus de deux millions de visiteurs qui foulent son sommet (106 mètres) tous les ans. Comme chaque année la Dune célèbre cette semaine la Fête de la Nature et met à l'honneur son environnement et sa biodiversité.

Au programme, tous les jours, jusqu'à dimanche : des randonnées commentées sur l'ensemble de la crête. Un médiateur explique l'histoire, la formation géologique, la faune et la flore. Au sommet un point d'information avec accueil posté permet de jeter un oeil dans une longue vue pour une observation détaillée du paysage.

Dans l'atelier pédagogique avec une classe de CM2 Copier