La dune du Pilat saturée par les bouchons

La Teste-de-Buch, France

À deux kilomètres du parking, les emplacements se font déjà rares. Collées les unes aux autres, les voitures forment un bouchon en direction de la dune du Pilat. "Et encore des fois, c'est pire !", lâche Régis qui gare sa voiture pour finir à pied, "la dernière fois on été garé pratiquement un kilomètre plus loin."

Circulation saturée au pied de la dune

Pour ceux qui ont fait le choix du parking, l'attente est longue. "C'est la grosse galère" souffle Manuelle dans sa voiture. On a mis 45 minutes pour faire trois kilomètres, donc c'est très compliqué." Même chemin de croix pour Yasmine : "Une heure et demie juste pour atteindre le parking."

Pour échapper au calvaire, de nombreux touristes se garent le long de la route, les uns derrières les autres. Un micmac de véhicules qui menace le site selon Jacques Storelli, président d'une association environnementale : "aujourd'hui, c'est 95% de transport en véhicule privé, _le souci est de dénaturer une forêt avec un risque d'incendie majeur_."

Création d'un parking relais

C'est la solution proposée pour répondre à la venue de près de deux millions de touristes chaque année. "Il y a plusieurs positions qui sont envisagées : peut-être à proximité ou en rétro-littoral, pas très loin, avec un système de navette", suggère Jean-Jacques Eroles, maire de La Teste-de-Buch et membre du syndicat mixte en charge de la dune. Une proposition appréciée par Jacques Storelli qui va même plus loin en évoquant des navettes électriques.

Chaque année plus de deux millions de personnes visitent la dune du Pilat © Maxppp - Salinier Quentin

Limiter le nombre de touristes sur la dune du Pilat ? Un système de quota permettrait de mieux canaliser la sur-fréquentation des touristes, dénoncée par l'association environnementale comme étant en partie responsable de l’érosion de la dune. Cette année, le sable a encore gagné une dizaine de mètres, en direction de la forêt, rappelle un rapport publié en juillet dernier par l'Observatoire de la Côte Aquitaine.