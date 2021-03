La FabricA du festival d'Avignon est occupée

Un collectif unitaire d'intermittents du spectacle, de la restauration et du tourisme d'Avignon occupent la salle de La FabricA. Ils réclament le retrait de la réforme de l'assurance chômage, l'élargissement et la prolongation de l'année blanche en raison de la crise sanitaire.

La FabricA est occupée depuis mercredi soir.

Les intermittents et précaire d'Avignon ont brièvement pris la parole lors de la présentation de l'édition 2021 du Festival pour demander la réouverture des salles culturelles, une année blanche dans le calcul de leurs heures et le retrait de la réforme de l'assurance -chômage.

Des intermittents du tourisme, de la restauration et de la culture d'Avignon ont rejoint le mouvement.

Avignon, ville emblématique de l'emploi intermittent

Les premiers sacs de couchage sont arrivés à La Fabrica dès la fin de la présentation de la 75e édition du Festival. La Fabrica sera désormais occupée en permanence mais le lieu est ouvert pour débattre avec les avignonnais de l'économie de la culture à Avignon. Camille est la porte-parole de cette occupation : "il n'y a pas que des intermittents du spectacle qui investissent les lieux. Des guides-conférenciers, des extras de la restauration sont là. C'est l'éco-système des plus fragiles, pas seulement du Festival". Camille ajoute que "le festival fait vivre aussi des gens dans la restauration l'hôtellerie, le tourisme, les lieux de patrimoine. Avignon est une ville très emblématique de ce besoin de personnes intermittentes de l'emploi".

Le collectif unitaire de Vaucluse a reçu le soutien du syndicat Sud-Culture pour exiger "un retrait pur et simple de la réforme de l’assurance chômage". Selon Sud-Culture, cette réforme réduirait d'un quart les revenus de 840 000 intermittentes et intermittents. Le syndicat souhaite aussi une prolongation de l’année blanche et son élargissement à tous les travailleurs et toutes les travailleuses précaires. "Rouvrir les lieux ne servira à rien sans droits sociaux" ajoute Sud-Culture.

Oliver Py solidaire de l'occupation de La FabricA

Le jour de la présentation de la 75 e édition du Festival d'Avignon, le directeur est forcément occupé. Très occupé même, mais Olivier Py accueille volontiers cette occupation : "je suis tout a fait d'accord. Il faudra trouver les moyens pour que la situation des intermittents soit vivable. Cette comptabilisation des heures doitprendre en compte l'année épidémique et peut-être envisage une prolongation". Olivier Py ajoute : "je suis solidaire de tout ceux qui veulent la réouverture des lieux culturels"

Les occupants de la FabricA invitent les avignonnais à évoquer l'emploi intermittent et l'économie du festival à Avignon lors d'une agora jeudi à 14 heures.

La FabricA du Festival d'Avignon est occupée par un collectif d'intermittents du spectacle, de la restauration et du tourisme. © Radio France - Philippe Paupert

