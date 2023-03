La Fabrique en Opéra a répété à la prison de Varces

Les chanteurs, Sonia Menen, soprano, et Anthony Lloyd, basse, chauffent leur voix avant l'entrée dans la salle d'une quinzaine de détenus.

Un projet plusieurs fois repoussé à cause du Covid

Ce projet de leur faire découvrir l'opéra a eu du mal à voir le jour à cause du Covid. "Mais cette fois, ca y est!" lance joyeusement Karine Blanc, professeur des écoles et responsable de l'enseignement à la maison d'arrêt de Varces. "C'est vrai qu'ils écoutent plutôt du rap ou des variétés, mais c'est bien de leur faire découvrir autre chose. Certains détenus mineurs, avec l'aide de leur formateur, ont fabriqué un stand de ventes qui sera mis en place au Summum pour exposer tous les objets dérivés de la Fabrique opéra."

Le chef de chant, Sébastien Jaudon, qui accompagne les chanteurs au piano, explique en deux mots ce que raconte la scène à laquelle le public va assister et qui est chantée en italien.

Et puis Sonia et Anthony se lancent, en respectant la mise en scène, mais même sans costume ni décor, ils entrent dans la peau de leur personnage et chantent leur partition avec talent.

Un véritable échange a eu lieu entre les artistes et les détenus © Radio France - Véronique Pueyo

Le récital se termine sous les applaudissements du public qui questionne les artistes, lesquels répondent avec ferveur.

Cé détenu est ravi : "Je les remercie d'être venus jusqu'à nous pour nous faire profiter de leur talent. C'est la première fois que j'entends des voix d'opéra et cela me remue. Ils sont simples et c'est un échange entre humains, avant tout. Pendant une heure, j'ai oublié la prison."

S'évader de la prison par la musique

Cet autre détenu, plus jeune, reconnait préféré le rap mais il a beaucoup aimé la voix de la soprane, Sonia. "C'est de nouvelles sensations ! Non, en vrai, j'ai bien aimé la voix de la dame! C'était bien. Cela nous a permis de nous évader par la musique"

La dame, c'est Sonia, donc. "C'est la première fois que je chantais en prison. Nous sommes venus pour leur parler de notre art, l'art lyrique et j'ai senti qu'ils étaient réceptifs. Certains m'ont dit qu'ils avaient été touchés, je suis contente de l'expérience."

Sonia Menen et Anthony Lloyd, chantant Puccini, devant des détenus attentifs © Radio France - Véronique Pueyo

Faire entrer la culture en prison

Patrick Malle, le directeur de la prison de Varces, a assisté au concert. "C'est important de faire entrer la culture en prison, de leur faire découvrir un autre univers que le leur. Il voit aussi tout le travail qu'il faut pour arriver à un tel niveau."

Patrick Souillot, le chef d'orchestre de la Fabrique opéra, à la tête de l'orchestre philarmonique universitaire de Grenoble est reparti bluffé : "Je redoutais un bruit de fond, et leur écoute a été extraordinaire. Ils ont posé des questions pertinentes, comme nous en auraient posé des gens à l'extérieur!"

Quelques détenus pourront assister à la Générale au Summum de Grenoble. La Première aura lieu le 31 mars, suivront trois représentations, les 1er, 2 et 4 avril 2023.