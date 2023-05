La fabuleuse histoire de Guia et Élia, amis avec Papa Jake, un vétéran américain du Débarquement

Un vétéran du D-Day, star des réseaux sociaux, devient ami avec deux jeunes enfants normands ! Pour la deuxième année consécutive, l'association "Best Defense Foundation" va faire venir des vétérans sur les plages normandes. L'avion affrété atterrira à Deauville à 11 heures ce jeudi 1er juin et restera en Normandie jusqu'au 8 juin. Après avoir transporté 29 vétérans l'an passé, une cinquantaine devrait faire le voyage cette année.

Parmi eux, Papa Jake, alias Jake Larson, un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, qui ne rate pas une occasion de raconter son expérience de soldat, sur le réseau social TikTok. Avec 582 000 abonnés, le vétéran est une véritable star.

Lors du 78e anniversaire du D-Day, il est revenu en Normandie et c'est à cette occasion que deux enfants de Rots, Guia et Elia, sont devenus très proches de Papa Jake. Deux enfants, de 13 et 9 ans, passionnés par l'Histoire du Débarquement et le courage des vétérans.

Elia est Papa Jake lors du 78e anniversaire du Débarquement. © Radio France - Louis Fontaine

Un lien très fort entre Papa Jake et les deux enfants

Une rencontre, qui donne un an plus tard une amitié et un lien très fort entre le vétéran et les deux enfants. France Bleu Normandie les a rencontrés à Rots où dans la famille, le devoir de mémoire est plus ancré que jamais.

Le garage familial n'en est plus un. C'est un véritable musée du Débarquement créé et imaginé par Guia du haut de ses treize ans : "je possède près de 300 objets dédiés à la Seconde Guerre mondiale, au biais de mon grand-père et aussi des vide greniers". Pour Guia, c'est plus qu'une passion et il a réussi à engrainer sa petite sœur,

"Plus grand, je prévois déjà de construire un musée pour ne pas oublier ce qui s'est passé" ajoute le jeune normand.

Guia, derrière sa collection © Radio France - Louis Fontaine

"Je me suis vraiment attaché à Papa Jake"

Depuis cette rencontre, il y a eu des lettres, des messages et des appels vidéos entre les deux enfants et Jake Larson. La petite Elia raconte cette rencontre, qui, du haut de ses neuf ans, l'a fortement bouleversée.

"On est arrivés à l'hôtel et on a fait un peu connaissance avec tous les vétérans qui sont arrivés et là, il y avait Papa Jake, on lui a parlé et il s'est mis à pleurer quand il nous a vus, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis accroché à lui. Je suis hyper contente de revoir Papa Jake et les autres vétérans, mais plus particulièrement Papa Jake, qui nous a fait une dédicace dans l'un de ses TikTok".

Les enfants sont au taquet et n'attendent qu'une chose : le retour des vétérans. "On a préparé une banderole de bienvenue pour tous les vétérans et une banderole pour Papa Jake avec un dessin de moi, une photo de nous tous et une photo de moi et Papa de Jake".

loading