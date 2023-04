L'université de Bourgogne appelle au mécénat pour des protections hygiéniques gratuites

Qui veut aider les étudiantes du campus de Dijon ? L'université de Bourgogne cherche des fonds pour financer ses distributeurs de protections hygiéniques. Depuis, la rentrée de septembre dernier, on en trouve une vingtaine installés dans les bâtiments du campus de Dijon. Ces distributeurs gratuits sont là pour dépanner les étudiantes, mais aujourd'hui, on manque de budget pour les faire fonctionner.

"Nous avons eu 20.000 euros au départ de la part de la préfecture de région" précise Vanessa Vaizant, responsable de la commission solidarité étudiante. "Un distributeur coûte 700 euros, cette somme nous a donc permis de tenir trois mois. On estime que le fonctionnement de ces appareils nous coûtera 60.000 euros par an. On a eu un mécénat en interne, puisque l'université de Bourgogne nous a aidé, mais cela ne suffit pas pour tenir. On lance donc un appel à toutes les sociétés extérieures, qu'elles soient privées ou public, on aimerait trouver un engagement solide."

Une aide qui n'est pas un luxe

Cette commission Solidarité Etudiante ne demande pas aux particuliers d'apporter protection, tampons ou culottes menstruelles. C'est bien de fonds dont elle a besoin pour financer le matériel qui a été choisi. "Cette mise à disposition gratuite n'a rien d'un luxe" précise Vanessa Vaizant. "Les distributeurs ne sont pas là pour que les jeunes filles se servent par paquet de dix. Pour cela, il y a une épicerie solidaire, mais c'est une aide ponctuelle en cas de besoins offerte à toutes "

"C'est vrai que cela peut dépanner et sauver une journée" confient des étudiantes croisées sur le campus dijonnais. "C'est un dispositif très utile et ça montre l'évolution de notre société." Les sociétés qui souhaitent aider la fac de Bourgogne peuvent entrer en contact avec la commission solidarité à l'adresse mail suivante : accueil.solidarite@u-bourgogne.fr