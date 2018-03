MONTPELLIER

Le Président de l'Université de Montpellier Philippe Augé a décidé de maintenir la fac de Droit et de Sciences Politique fermée mardi.

"La réouverture de la Faculté interviendra une fois la situation complètement apaisée et lorsque les conditions de sécurité seront remplies pour garantir l'accueil des étudiants et des agents".

"L'administrateur provisoire oeuvre dès à présent pour que la fermeture ait le moins d'incidences possibles sur l'organisation des partiels et des examens."

Les élections au conseil de l'UDF prévues mardi sont reportées.

Deux enquêtes sont ouvertes après les violences qui ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi : l'une administrative, l'autre pénale.

Ce lundi matin, des centaines d'étudiants se sont fait face au Jardin des Plantes et devant la fac d Droit. Certains demandent que Philippe Pétel, le doyen démissionnaire, et les profs soupçonnés d'avoir participé aux violences ne puissent plus exercer. Les autres veulent la réouverture immédiate de la faculté.

