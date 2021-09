La façade du Normandy restaurée a été dévoilée au Havre

Après 9 mois de préparation et de travaux, la façade du Normandy au Havre, a été restaurée et est désormais visible. L'ancien théâtre-cinéma des années 1930 renaît petit à petit grâce à un partenariat entre les propriétaires et l'Association de Sauvetage du Patrimoine Havrais.

Au Havre, une partie du Normandy renaît ! Quartier Montmorency, vous savez c'est cet ancien théâtre-cinéma art déco, construit en 1934 et laissé à l'abandon depuis 30 ans. Ca y est, la façade a été restaurée par son propriétaire et l'Association de sauvetage du patrimoine Havrais. Dans ce lieu emblématique du quartier, les plus grands étaient venus sur scène Edith Piaf, Yves Montant, Jacques Brel, Franck Sinatra ou encore Georges Brassens et beaucoup de Havrais ont un souvenir du Normandy.

Une première étape de restauration

En 1999 Sylvia Spahija est tombée amoureuse de la façade, avec son mari ils achètent le Normandy. Aujourd'hui, un an après le décès de celui-ci et la reprise en main du projet par ses enfants, Sylvia est émue : _"_Il y a 20 ans que j'attendais ça!" dit-elle en admirant la façade sous le soleil.

Je suis enchantée, aussi pour les gens du Havre car on avait vu que tous les Havrais adoraient cet endroit."

Il aura fallu neuf mois de préparation et de travaux pour ressortir quasi à l'identique la façade de 1934. Jessy Spahija est satisfait de cette première étape : "C'est toujours pas rouvert mais au moins on repart avec une façade neuve."

Au moins 10 entreprises ont travaillé sur cette façade."

"On a fait des prélèvements et une étude chromatique pour ressortir les mêmes couleurs qu'il y avait lors de la construction du Normandy" détaille Jessy Spahija. Un travail réalisé en partenariat avec l'association de sauvetage du patrimoine Havrais.

"J'ai utilisé des intelligences artificielles pour recoloriser des photos anciennes. Il y en a une qui date de 1942 où on voit des nuances de couleurs, puis on s'est renseigné sur Henri Daigue [l'architecte], l'art déco. On a pu avoir les moyens et le partenariat pour aller au bout de la recherche jusqu'à la remise en valeur de la façade." raconte Christopher Vimard de l'ASPH.

Prochaine étape, la restauration de l'intérieur, désamiantage et toiture. En attendant d'accueillir des spectacles, le Normandy ouvre ses portes pour les journées du Patrimoine ce week-end mais les billets ont été vendus en quelques heures seulement.