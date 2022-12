La facture s'envole pour la future faculté de Droit Economie Gestion sur le site Madeleine à Orléans

C’est une information France Bleu Orléans, l’addition se corse pour la future Faculté Droit Economie Gestion sur le site de l'ancien hôpital Madeleine. Ce projet d’implantation va coûter entre 16 à 18 millions supplémentaires. En cause, la flambée des prix des matériaux, les exigences des bâtiments de France mais aussi des services de sécurité et d’incendie. Un pavé dans la mare à régler au plus vite.

Qui va payer la facture ? Etat, Métropole, Région et Département sont invités à un nouveau tour de table. Cette fois, pas question de festoyer l'arrivée en grande pompe de la faculté de Droit Economie Gestion sur le site Madeleine à Orléans mais plutôt de savoir qui va partager les extras. L'addition est corsée. Entre 16 à 18 millions d'euros supplémentaires à débourser. Une hausse de 20% par rapport au projet initial établi aux envions de 75 millions d’euros TTC. C'est "loin d'être à la marge " comme le souligne Anne Besnier, vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire en charge de l’enseignement supérieur.

De 75 à 90 millions d'euros TTC

Le site de l'ancien hôpital Porte Madeleine regorge sûrement de trésors archéologiques mais sa réhabilitation est encore plus riche. Contraintes de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC), exigences des services de sécurité et incendie (SDIS) plus le prix des matériaux qui flambe, résultat le projet d'installation de future faculté de Droit Economie Gestion voit son budget s'enflammer. Un aléas qui met chaque partenaire financier dans l'embarras d'autant plus que se profile au même moment l'arrivée de la future faculté de médecine qui faut aussi financer. Elle doit s'installer en septembre 2025 dans les bâtiments laissés libres par la fac de de Droit à La Source.

La fac de médecine menacée ?

Avec déjà 35 millions d’euros, la part la plus importante du financement de Porte Madeleine, la Métropole se dit prête à rajouter au pot mais à condition que l’Etat fasse aussi un effort. "Personne n'a le droit de se louper sur le sujet" indique Florent Montillot, vice-président la Métropole. Il faut "une révision du Plan Etat-Région" précise l'élu. De son côté, la Région mettra aussi la main au portefeuille mais pas question pour Anne Bésnier "de prendre en charge la totalité". Une chose est sûre, les élus tous bords vont devoir s'entendre et au plus vite avant février prochain sous peine de retarder chacun des projets.