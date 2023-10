La décision vient d'être annoncée à la mi-journée ce jeudi. Finalement, la faculté d'économie et de gestion de Marseille ne fermera pas face aux dealers, annonce l'Université. Un revirement, 24 heures après l'annonce choc du président de l'université Aix-Marseille Eric Berton. Ce mercredi, désemparé face aux trafics de drogue et à l'insécurité dûe à la présence des dealers sur le site Colbert dans le 1er arrondissement, Eric Berton annonçait son souhait de fermer temporairement le site dès ce vendredi soir pour une semaine.

Finalement, le président de l'Université a été entendu. Sa décision ce mercredi avait immédiatement fait réagir les élus locaux de la Ville de Marseille et la préfète de police des Bouches-du-Rhône qui avait organisé une réunion d'urgence. Frédérique Camilleri a également annoncé une "présence statique" de forces de l'ordre sur place, pour sécuriser le secteur.

Des mesures ont donc été annoncées rapidement après cette réunion, des "mesures rapides et fortes (...) effectives dès à présent", explique l'université dans un communiqué. Le conseil de faculté a donc décidé ce jeudi matin, "au travers d’un vote, de maintenir ouvert le site Colbert. Ces mesures apportent une réponse à la fois à court terme et à plus long terme et sont de nature à restaurer durablement confiance et paisibilité aux abords du site."

Des effectifs de police présents sur place

Des effectifs de la police nationale vont ainsi être présents en permanence sur le site afin d'assurer la sécurité des différents points d'accès. Des échanges directs et réguliers sont prévus entre les services de police et le site de la faculté d’économie et de gestion de Colbert. Les représentants de la faculté participeront également aux groupes de travail opérationnels de la police sur ce secteur et un projet va être lancé afin de faire de la Halle Puget, attenante au site de la fac, un lieu de vie "plus sûr et plus engageant".

Aix-Marseille Université "se félicite de la mobilisation des services de l’État et de la mairie, dans l’intérêt de ses étudiantes, étudiants et de ses personnels. Elle demeurera attentive quant au maintien de conditions optimales de travail et d’études sur le site."

Ce jeudi, la préfète de police "salue la décision" de l'Université.

Ce sont 1500 étudiants et une cinquantaine de personnels sont concernés sur ce site de Colbert, à Marseille.