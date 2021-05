La falaise du phare de Biarritz n'est pas à vendre

Onomatopée et acronyme. Le groupe BAM pour Baiona Angelu Miarritze a réalisé sa première action jeudi matin. Celle de déployer une immense banderole sur la falaise du phare de Biarritz. "Ez da salgai", n'est pas à vendre en langue basque. En référence au slogan, parfois explosif, "Le Pays Basque n'est pas à vendre". Ici rien de tel. Une dénonciation symbolique "de la spéculation immobilière", "des prix fous du logement", qui font que "nous ne pouvons plus vivre dans les villes où nous avons grandi" explique Eneko.

80 personnes ont participé à cette action symbolique au phare de Biarritz © Radio France - Iban Etxezaharreta

Une action spectaculaire (la photo a été prise depuis un jetski) à l'initiative d'un groupe qui se veut indépendant des partis politiques. "Comme à Urrugne ou Hendaye, nous nous sommes réunis entre jeunes et moins jeunes d'Anglet, Biarritz et Bayonne et nous avons décidé de mener des actions de dénonciation, puisque devant cette folie immobilière les politiques ne font rien, nous ne pouvons l'accepter" explique Renaud, porte-parole de BAM.

Un nouveau groupe qui promet de nouvelles initiatives face au problème immobilier.