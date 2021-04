La famille de huit Albanais va être expulsée, annonce de la préfecture du Doubs

La préfecture du Doubs a annoncé, vendredi 23 avril, que la famille de six enfants, va être expulsée du territoire français. Cette famille, qui vit depuis une dizaine de jours dans un garage désaffecté du quartier de Planoise, à Besançon, devrait recevoir une OQTF (obligation de quitter la France).

La famille albanaise de Planoise doit quitter Besançon et retourner dans son pays d'origine. La préfecture du Doubs l'a annoncé vendredi 23 avril, les six enfants de 15 mois à 16 ans et leurs deux parents vont recevoir une OQTF (obligation de quitter la France), dans les jours prochains. La famille vit depuis une dizaine de jours dans des tentes dans un garage désaffecté du quartier de Planoise, à Besançon.

Les habitants de Planoise se sont organisés pour venir en aide à la famille. Ils ont récolté 300 euros sur une cagnotte en ligne et espère pouvoir installer la famille dans un hôtel ce week-end. Car, la préfecture a indiqué ne pas pouvoir fournir de logement d'urgence à la famille en attendant leur renvoi en Albanie.

On ignore les arguments qu'à la préfecture pour refuser d'examiner une nouvelle demande d'asile"

La famille est aidée dans ses démarches par le CDDLE (Collectif de Défense des Droits des Etrangers). Selon Viviane Camus, membre du collectif en charge de ce dossier, la préfecture n'a pas de raison de rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de cette famille : "on ignore sur quel fondement la préfecture se base et elle va devoir donner des arguments quand elle enverra l'OQTF à la famille".

à lire aussi Une famille de six enfants dort dans un garage abandonné dans le quartier de Planoise, à Besançon

Pour Viviane Camus, en lien avec une avocate, le fait que la famille ai reçu une aide pour retourner en Albanie et l'ai accepté, ne représente pas une raison suffisante au refus de l'examen d'une nouvelle demande. "Oui, ils sont retournés en Albanie, mais là-bas, ils ont subi de nouvelles discriminations, il y a de nouvelles pièces au dossier qui justifie un réexamen".

La famille se tient prête à présenter un recours devant le tribunal administratif

La famille et le CDDLE attendent maintenant que la préfecture envoie l'OQTF pour ensuite présenter un recours devant le tribunal administratif. Cette obligation de quitter la France devrait être remise à la famille dans les prochains jours par la police, ou alors directement déposée dans les locaux de l'association, comme la famille n'a pas d'adresse.