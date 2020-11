La famille en visio et des cadeaux par mails : le Noël "autrement" de cette étudiante confinée à Besançon

Comment préparer les fêtes de fin d'année avec l'épidémie de Covid-19 et le risque d'un confinement? Réunion de famille en visio et cadeaux envoyés par messageries... Alexia, étudiante confinée à Besançon nous raconte l'organisation dans sa famille.

Et si on passait les fêtes de fin d'année... en visio? (illustration)

Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, beaucoup de questions se posent sur leur organisation, en pleine épidémie de Covid-19. Certaines familles prennent les devants et se préparent déjà à un "Noël autrement", avant d'attendre les mesures du gouvernement. C'est le cas de la famille d'Alexia, étudiante confinée à Besançon.

Un Noël chacun derrière son écran

Les grands-parents paternels d'Alexia vivent dans l'Ouest de la France et chaque année, ils ont l'habitude de réunir leurs enfants et petits-enfants pour les fêtes, soit une vingtaine de personnes au total, sur plusieurs jours. Mais pour ce Noël 2020, pas de réveillon, pas de réunion de famille, pas de tas de cadeaux à se distribuer. Ils se préparent même à se retrouver… en visio. "Depuis le premier confinement on fait des réunions en visio chaque dimanche soir" explique Alexia. "Là on continue, ça a perduré… et du coup pourquoi pas un Noël en visio!".

Des cadeaux dématérialisés

Pour les cadeaux, cette famille s'adapte aussi. Pas question de gros colis, ça sera petit, léger ou dématérialisé : "On a décidé de se faire des petits cadeaux envoyés par La Poste comme des dessins des enfants ou même des cadeaux numériques : des vidéos, montages photos, chansons…" explique Alexia.

Mes grands-parents ont pris la décision aussi pour nous déculpabiliser"

Evidemment, la visioconférence ne remplace pas le contact, les discussions et l'ambiance. Mais dans la famille d'Alexia "les grands-parents ont pris la décision eux-mêmes de ne pas organiser de grande fête, pour limiter les risques et nous déculpabiliser aussi.".L'étudiante âgée de 20 ans comprend ce choix et l'accepte : "J'adore les grosses réunions de famille, les gros repas tous ensemble... donc c'est sûr que ça va me faire de la peine. Mais je préfère rester avec mes parents et limiter les risques, que ce soit détendu plutôt que de stresser et de prendre des risques inutiles." Dans un sourire, elle confie : "ça va être différent mais ça peut être sympa quand même… !"