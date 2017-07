La famille Goupille de Descartes honorée pour avoir sauvé 2000 résistants et juifs pendant la dernière guerre

Ce dimanche, c'est la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites. A cette occasion une cérémonie aura lieu à Tours pour honorer la mémoire de cinquante justes, qui ont sauvé des juifs durant la dernière guerre, c'est le cas de la famille Goupille de Descartes.

Ce dimanche à 9h45 près du Château de Tours, une cérémonie se déroulera pour honorer la mémoire des cinquante justes qui ont sauvé des juifs pendant la seconde guerre mondiale. Une célébration dans le cadre de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites. Parmi ces justes, on trouve la famille Goupille de Descartes. Tout commence pour eux en 1940 au moment où la ligne de démarcation est à quelques centaines de mètres de la commune. C'est en fait toute une famille, les parents et les quatre enfants, qui vont intégrer la résistance et faire des centaines de personnes.

Des résistants, des prisonniers évadés, des juifs.....En tout 2000 personnes sauvées en 3 ans

Il faut dire qu'André, le chef de famille qui est vétérinaire, profite de son laisser passer pour circuler librement entre la zone occupée et la zone libre. C'est à ce moment là que la famille Goupille entre dans la résistance. D'abord en faisant passer du courrier, puis en accompagnant de nombreux juifs, prisonniers évadés ou encore résistants. Environ 2000 personnes sur une période de trois ans. Mais en 42 André Goupille est arrêté une première fois par les Allemands qui retrouvent sur lui des lettres compromettantes. Il sera emprisonné un peu plus d'un mois.

Il est arrêté par les allemands, mais sa femme et ses enfants continuent de travailler pour la résistance

Pendant ce temps là sa femme et ses enfants poursuivent les passages, jusqu'à la suppression de la ligne de démarcation en 1943. Ils organisent alors des parachutages d'armes à destination des maquisards. Mais en 44, le pire va arriver. André est arrêté par la Gestapo, avec lui sa sœur ainsi que l'employée de maison. Quelques jours plus tard, ce sera au tour des quatre enfants d'être arrêtés au collège. Tous seront déportés notamment à Ravensbruk, mais des camps ils en ressortiront vivants. La famille Goupille reviendra ensuite vivre à Descartes.