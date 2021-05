Agir avec le XV rochelais, le club de supporters qu'elle avait co-fondé a annoncé samedi soir le décès de Danièle Couillaud. Le Stade Rochelais, les clubs de supporters rochelais et au delà, les supporters et la mairie de Dompière où elle résidait lui rendent hommage.

La famille "jaune et noir" pleure Danièle Couillaud, co-fondatrice du club de supporters Agir avec le XV

Elle était plus connue sur les réseaux sociaux sous son pseudonyme de "Mamie ASR", Danièle Couillaud est décédée ce samedi soir. Elle luttait depuis longtemps contre un cancer. Un hommage lui sera rendu prochainement : "nous ne manquerons pas de communiquer rapidement sur notre façon de l'accompagner" indique Agir avec le XV rochelais.

Les hommages, ce dimanche matin, affluent de toutes part. Et d'abord bien sûr du Stade Rochelais qui salue la mémoire d'une "supportrice emblématique".

Les supporters rochelais, et les autres clubs expriment également leur tristesse. Pour les "bagnards" Mamie ASR était "l'une des plus grande supportrice" des Jaune et Noir.

Guillaume Krabal, le maire de la commune où elle résidait Dompierre-sur-Mer exprime sa "peine immense". Les dompierrois, les supporters de rugby rochelais et de toute la France "sont en deuil ce soir" estime l'élu.

Danièle Coulliaud était intervenue plusieurs fois ces dernières années dans les programme de France Bleu La Rochelle. Nous présentons nos condoléances à la famille et à la grande famille du rugby.