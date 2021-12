Saint-Pierre-de-Colombier : la famille missionnaire dans le collimateur du Vatican

En 2019, lors d'une visite apostolique, le Vatican avait déjà "mis en lumière des difficultés préoccupantes concernant principalement l'exercice de l'autorité et l'obéissance , la qualité de la formation. " Cette fois Rome veut donc approfondir ses soupçons. Il faut dire qu'entre temps, la Famille missionnaire s'est fait remarquer à plusieurs reprises.

Le problème de la nouvelle église

La Famille missionnaire a débuté les travaux de sa nouvelle église à Saint-Pierre-de-Colombier. Une église imposante si l'on en croit les plans qui peut accueillir 3500 fidèles et dont les clochers s'élèvent à 50 mètres de haut. Des habitants de la vallée de la Bourges se mobilisent depuis plusieurs années pour que le projet, démesuré selon eux ne voit pas le jour. Depuis plus d'un an les travaux sont stoppés et la Famille missionnaire a attaqué l'Etat devant la justice administrative.

Mais il n'y a pas que des habitants de la vallée qui sont contre ce projet : l'évêque de Viviers également. Il a pris un décret pour interdire cette construction. En vain. La congrégation a saisi Rome qui a confirmé l'interdiction. Peu importe. La famille missionnaire poursuit son projet. Problème d'obéissance dit Rome.

Une dérive sectaire ?

La famille missionnaire a été citée dans le dernier rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (miviludes). Elle a recensé plusieurs témoignages inquiétants qui montrent que certains membres de la famille missionnaire sont coupés de leur famille, les appels téléphoniques limités et la correspondance lue. Certains parlent même de travail important de la part de certains bénévoles sans aucune compensation. Et ça n'a pas pu échapper au Vatican.

La famille missionnaire accueille l'assistant apostolique avec confiance. Père Bernard, supérieur de la congrégation.

Dans une réponse adressé à France Bleu Drôme Ardèche, la famille missionnaire dit recevoir avec confiance l'assistant apostolique et rappelle que le Vatican l'envoie selon les termes de Rome "afin d'aider l'Institut à progresser selon ce que demande l'Evangile". Autrement dit, il s'agit de savoir si la famille missionnaire est bien dans les clous catholiques.

Jusque-là, la famille missionnaire qui avait eu à faire face à de nombreuses oppositions de la part de certains habitants de la vallée, s'était toujours posée en victime. Elle avait une fois encore cet été dénoncé les témoignages de la miviludes dans un communiqué publié le 20 août 2021 et intitulé "les membres de la famille missionnaires de Notre Dame tiennent à redire qu'ils sont libres, heureux et sereins". Elle avait même écrit que "ce type d'accusation est un fait classique et récurrent dans l'histoire de l'Eglise à l'égard des ordres religieux naissants".

Cette fois c'est Rome qui hausse le ton et la position de victime ne suffira peut-être pas à se justifier.