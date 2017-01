La famille, priorité des Dijonnais pour cette nouvelle année

2017 arrive, et avec elle les bonnes résolutions de la nouvelle année. Elles ne seront sûrement pas toutes tenues mais, dans les rues de Dijon ce 1er janvier, on semble décidé à profiter de sa famille.

Pour la première (fraîche) journée de 2017, nombreux étaient les passants à se promener dans les rues dijonnaises. L'occasion de faire un petit tour des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Et de dispenser quelques conseils.

Christelle : "Je ne vais pas changer quoi que ce soit. L'objectif, c'est de continuer à être heureuse auprès de mes proches. C'est simple, mais je suis attaché à ma famille, à mes amis. Ce sont des valeurs sûres."

J'espère passer moins de temps au travail pour davantage profiter de ma famille. Pas sûr que ma chef soit d'accord, mais je vais essayer d'être convaincante. Je pense qu'avec les événements tragiques qui ont eu lieu en 2016, on a besoin de se retrouver en famille." Céline

Dorothée : "Je dois mieux répartir mes vacances. Entre ma fille en Bourgogne, mon autre fille qui vit dans l'Oise, et mes petits enfants, il faut que je m'organise !"

Guillaume : "Il faut que je perde 10 kg. C'est une résolution raisonnable. L'an dernier, c'était la cigarette, là ce sont les 10 kg. Dès lundi, je retourne à la salle de musculation. D'ici cet été, je pense que je peux les avoir perdus, en mangeant sainement."

Nicolas : "Il faut garder, la santé, faire plaisir à tout le monde, garder son travail, être amoureux. Bonne année à tout le monde !"

Marlène : "Plein de bonnes choses pour tout le monde. Entourons nous des gens qu'on aime. Il ne faut pas se prendre la tête. Vivons le moment présent."

Caroline : "Il profiter des petits bonheurs de la vie et arrêter de ronchonner pour un rien. C'est peut être difficile pour un Français mais moi je suis Belge, donc je devrais y arriver."

Des bonnes résolutions ? Aucune. Je continue comme l'année passée. Quand on lit les sondages, on voit que personne ne les tient donc pourquoi perdre son temps avec ça ? Bon, j'ai déjà essayé. Je crois que je m'étais fixé de perdre du poids. Et j'avais réussi !" Laurent