La Faute-sur-Mer : les gens du voyage installés sur un terrain en zone inondable vont devoir partir

Le maire de La Faute-sur-Mer en Vendée est très agacé ! Dimanche dernier, 310 caravanes et une centaine de voitures se sont installées dans la commune, route de La Tranche, sur un terrain appartenant à l'Etat. Ça représente environ un millier de personnes.

Les gendarmes n'ont rien pu faire pour les en empêcher. Ils n'étaient que trois sur les lieux. Pour le maire, Patrick Jouin, c'est un scandale. "Trois gendarmes face à mille gens du voyage, ça ne fait pas le poids, s'agace le maire de La Faute-sur-Mer. Quand vous êtes seul à gérer une situation de crise, quand vous n'avez pas un membre du corps préfectoral qui tienne un discours cohérent, c'est quand même un peu curieux."

310 caravanes sur un terrain en zone inondable

En plus de s'être installés sans autorisation, les gens du voyage campent sur un terrain en zone rouge, c'est-à-dire en zone inondable. Et depuis le passage de la tempête Xynthia en 2010, le sujet est très sensible. "A La Faute-sur-Mer, nous avons un passif, souligne Patrick Jouin. Même si on est en été, il peut arriver un gros orage comme à Nantes."

Le préfet ne manque pas de me rappeler qu'il y a une histoire à La Faute-sur-Mer quand il s'agit de droit à construire, je ne manque pas de lui rappeler quand il s'agit de faire appliquer la loi" - Patrick Jouin, le maire de La Faute-sur-Mer

Selon le maire, se pose aussi le problème de l'insalubrité. "C'est un terrain sans aucune commodité, rappelle Patrick Jouin. Les gens du voyage ont installé des branchements d'eau sauvages mais il n'y a pas de sanitaires, c'est indigne !"

La préfecture veut obliger les gens du voyage à quitter les lieux

La préfecture s'est finalement saisie du dossier. Des arrêtés de mise en demeure vont être notifiés ce mercredi après-midi aux gens du voyage. "Nous allons leur demander de bien vouloir quitter les yeux sous 48 heures, explique Jacky Hautier, le sous-préfet des Sables d'Olonne. Si ils n'obtempèrent pas, la peine d'amende peut aller jusqu'à 1500 euros par véhicule."

Les gens du voyage souhaitent eux rester jusqu'à dimanche prochain. Pour leur représentant, ils se sont installés sur ce terrain car ils n'avaient tout simplement pas le choix. Il n'y a aucune aire de grand passage dans le sud de la Vendée. Le maire de La Faute-sur-Mer le reconnaît et précise que les élus du territoire sont en train de chercher un emplacement pour l'installation de cette aire.