La FDJ à la recherche d'un gagnant de l'Euromillions dans la Meuse

La FDJ est à la recherche d'un gagnant de l'Euromillions dans la Meuse. Un joueur qui n'a plus que huit jours pour se faire connaître, sans quoi il perdra les 2,5 millions d'euros remportés le 4 octobre dernier.

Bar-le-Duc, France

Un gagnant de l'Euromillions n'a plus que huit pour se faire connaître après avoir validé ses grilles dans la Meuse le 4 octobre. Ce joueur ou cette joueuse n'a pas donné de nouvelles malgré un gain très important : 2.521.014,80 euros.

Billet validé à Bar-le-Duc

Exceptionnellement, la FDJ diffuse la combinaison gagnante et le lieu de validation du billet pour tenter de retrouver ce joueur. Le vainqueur avait choisi la combinaison suivante : 6 - 9 - 35 - 41 - 44 et les étoiles 6 et 9. Un billet validé au Barisien, 42 rue Jean Jacques Rousseau à Bar-le-Duc (55). Le joueur a jusqu'au 3 décembre minuit pour se faire connaître, sinon la somme sera remise en jeu.