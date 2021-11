La Fédération de chasse alerte sur le nombre "exponentiel" de sangliers dans l'Indre

C'est un problème récurrent, mais plus prégnant encore cette année dans l'Indre : le nombre de sangliers augmente fortement selon la Fédération de chasse. Et avec eux, les dégâts dans les cultures, les jardins des particuliers, ou encore sur la route. "Il faut faire baisser cette population de moitié pour arriver à des densités supportables, sinon on va se trouver dans une impasse" alerte le président de la Fédération dans le département, Gérard Génichon.

Une météo favorable à la prolifération

Selon le président de la Fédération des chasseurs, deux éléments se conjuguent cette année pour expliquer cette hausse de la population des sangliers : "_On a eu conjonction de plusieurs phénomènes : l'hiver n'a absolument pas été rigoureux, donc il n'y eu pratiquement aucune mortalité chez les marcassins. Premièrement il y a donc eu une très bonne démographie. Ensuite, les récoltes ont été retardées par la météo d'environ trois semaines. Au lieu de regagner la forêt, les sangliers sont donc restés dans les cultures. Au fur et au mesure des moissons ils ont gagné les maïs, qui ne sont pas encore tous ramassé_s." explique Gérard Génichon.

Une "corvée" pour les chasseurs

L'année dernière, les chasseurs de l'Indre ont abattu plus de 8 000 sangliers; "Je pense qu'il y en a pas loin de 50 000 qui circulent" estime aujourd'hui le dirigeant de la Fédération dans l'Indre, qui appelle tous les chasseurs à se mobiliser. "Je comprends bien que ce message tombe mal, on accumule les accidents alors que l'on n'en avait pas eu l'an dernier pratiquement, mais c'est un message qui est permanent. Si on ne comprend pas qu'il faut réguler ces populations, et bien c'est l'invasion (...) C'est un loisir la chasse pour nous, mais ca devient une corvée" regrette Gérard Génichon.

La chasse aux sangliers est ouverte jusqu'au 31 mars, sans limitations. Les dégâts causés par les sangliers ont un coût pour la Fédération, qui compense auprès des agriculteurs. Gérard Génichon l'estime à 1,5 million d'euros pour cette année, soit plus de la moitié du budget de sa structure.