La Fédération de chasse d'Indre-et-Loire indemnisera plus les agriculteurs à cause de la guerre en Ukraine

Depuis quelques jours, Alain Belloy a les yeux rivés sur l'évolution du cours des céréales. "On était sur 170 euros le prix de la tonne de blé avant la guerre en Ukraine, et là, on est 300-340 euros," soit pratiquement le double. Et quand le président de la Fédération de chasse d'Indre-et-Loire fait le calcul sur ce qu'il devra payer à la fin de la saison aux agriculteurs lésés par le passage des sangliers, ce qui est une obligation, il en a le tournis. "On va passer la barre des deux millions d'euros versés aux agriculteurs en indemnités de dégâts, c'est du jamais vu."

Sur la récolte 2020, la Fédération de chasse d'Indre-et-Loire avait signé un chèque d'un million d'euros. Sur celle de 2021, un chèque d'1,4 million. "C'était déjà dur à gérer mais on assumait. Là, on arrive à quelque chose qui n'est plus raisonnable", estime Alain Belloy. Et heureusement que les dégâts causés par les sangliers constatés cet été sur les parcelles ne sont pas plus importants que ça - la hausse est de 3% seulement par rapport à l'an dernier - sinon la facture aurait pu être bien plus élevée.

"Moi, je suis très attaché à la chasse populaire, qui regroupe toutes les classes sociales, et on risque de la perdre, poursuit le président de la Fédération de chasse d'Indre-et-Loire. Parce que si on la fait simple, on divise la facture par 14.000, ce qui est le nombre de chasseurs dans le département. Mais j'ai des gens qui subissent l'inflation comme tout le monde et qui me disent qu'ils ne peuvent plus suivre financièrement. Et ça, c'est un drame. La dérive qu'il pourrait y avoir, c'est d'éliminer par l'argent une certaine couche de la population. On perdrait nos racines et nos valeurs."

Demain, s'il n'y a plus de chasseurs, ce n'est pas aux fédérations de chasse que les agriculteurs iront montrer la facture des dégâts de sangliers mais à l'État

Alain Belloy demande donc un effort à ses chasseurs, pour qu'ils organisent plus de battues aux sangliers cet été pour limiter la casse. "C'est un peu contre-nature parce que l'on n'est pas habitué à chasser l'été, c'est souvent quand les feuilles tombent que l'on va chasser le grand gibier. Là, je souhaite qu'ils rompent avec leurs habitudes. Il faudrait qu'on prélève d'ici la fin de l'année entre 20 et 30% de sangliers en plus. Jusqu'ici, on prélevait 10.000 sangliers par an et on était rendu à des dégâts d'1,4 million d'euros. Et là, j'anticipe les deux millions, donc il faut faire quelque chose."

Le président de la Fédération de chasse d'Indre-et-Loire aimerait aussi que l'État fasse un geste, qu'il prenne à sa charge la différence entre le prix du blé l'an dernier et celui de cette année. "Je sais que c'est un effort colossal mais s'il ne le fait pas, les caisses d'indemnisation vont imploser et les fédérations départementales vont déposer le bilan. Or demain, s'il n'y a plus de chasseurs, ce n'est pas aux fédérations de chasse que les agriculteurs iront montrer la facture des dégâts de sangliers mais à l'État et donc, en quelque sorte, à la société." Un courrier sera adressé d'ici la fin de semaine aux députés et sénateurs du département.