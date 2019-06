La fédération de chasse de la Corrèze ouvre un cinétir pour permettre aux chasseurs de s'entraîner

Corrèze, France

"C'est l'entraînement qui fait qu'un tir est plus efficace" affirme Jean-François Sauvage, le président de la fédération de chasse de la Corrèze. Entendez par là que la balle ne rate pas sa cible. Concrètement le cinétir est un système de projection d'un film de scène de chasse en 3 D. Un sanglier qui traverse un chemin par exemple, ou une caille qui s'envole. Le chasseur à quelques dizaines de mètres a son arme, non chargée mais équipée d'un laser et d'une caméra. Il peut donc tirer l'animal qui tombe s'il est touché comme pour de vrai.

20 % de tirs ratés en moins

"Le but pour le chasseur est de connaître ses erreurs pour pouvoir y remédier" précise Jean-François Sauvage. Un gage évidemment de sécurité. Un tir raté c'est un tir qui part dans la nature avec évidemment beaucoup de danger. La fédération de chasse espère ainsi éviter 20 % de tirs ratés pour le même nombre d'animaux tués. Une sécurité qui n'a pas de prix : la fédération de chasse a déboursé 350 000 euros pour acquérir ce cinétir, le troisième du genre dans une fédération de chasse en France. Il est complété par une gaine de tir de 80 mètres qui permet aux chasseurs de régler leur arme.