La fédération des chasseurs du Loiret plombée par l'indemnisation liée aux dégâts des sangliers

En cette fin d'année à l'heure de la clôture des comptes 2021-2022, dans le Loiret la fédération des chasseurs voit rouge. La facture concernant l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier, s'élève à deux millions huit cents mille euros. C'est un montant record et les estimations ne laissent pas présager d'amélioration pour la saison en cours.

Financièrement on gratte les fonds de tiroir

La situation est catastrophique explique le président de la FDC 45 Alain Machenin. "J'interpelle tous les chasseurs à pratiquer davantage, à chasser mieux et à prélever plus de sangliers" car il faut diminuer cette facture colossale.

"Nous sommes au bord de la rupture financière, c'est-à-dire que la cessation de paiement n'est pas loin, donc il faut réagir rapidement. La saison n'est pas finie, il nous reste encore trois mois pour chasser correctement".

Les sangliers sont les premiers fautifs

Les chasseurs sont de moins en moins nombreux dans le Loiret, et surtout ils ne prélèvent pas assez de sangliers. Or 85% de la facture concerne les dégâts qu'ils occasionnent.

"Les sangliers sont des animaux opportunistes, ils vont se remiser partout et dans toutes petites surfaces" détaille Alain Machenin. Leur reproduction est environ 200% chaque année, "donc on peut y aller, on peut appuyer sur l'accélérateur. P**rélevez, prélevez encore et prélevez davantage !" lance-t-il à ses collègues chasseurs.

Revoir la loi d'indemnisation

En 2020, la fédération des chasseurs du Loiret avait déjà versé 1,6 million d'euros de réparations aux agriculteurs pour les dégâts causés. Mais comme la situation financière empire, il est urgent de réformer le système d'indemnisation, estime le président, pour qui la loi doit être revue de fond en comble.

"Nous chassons sur environ 70% du territoire du département, mais nous indemnisons tous les dégâts agricoles, je pense que les 30% restants devraient être à la charge de l'Etat ou des collectivités ou autres, mais nous financièrement nous n'y arrivons plus".

Une vingtaine d'emplois menacés

La fédération des chasseurs du Loiret compte une vingtaine de salariés. "Je suis inquiet pour notre survie parce que derrière, ce sont des familles qui vont être touchées" insiste Alain Machenin. "Nous sommes dans une situation très alarmante, il faut être réactif le plus vite possible"

Il y a aujourd'hui 14.500 chasseurs dans le Loiret. Leur nombre baisse régulièrement de 2% chaque année depuis dix ans.