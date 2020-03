La Fédération française de hockey sur glace suspend les play-offs

La décision est tombée dans la nuit de lundi à mardi. A cause du coronavirus et de l'interdiction du gouvernement des rassemblements de plus de 1 000 personnes, la Fédération française de hockey sur glace a décidé de suspendre les play-offs, que devait disputer les Brûleurs de Loups ce weekend.