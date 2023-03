La femme de l'éboueur décédé dans un accident en Dordogne organise un hommage

Cela fera une semaine ce jeudi 16 mars, mais Laëtitia ne réalise toujours pas que son mari, Cédric, n'est plus là. Cet employé du SMECTOM de Nontron a été tué dans un accident lors d'une tournée à Bourdeilles le 9 mars dernier.

Une minute de silence dans toutes les déchèteries

En hommage à son compagnon, Laëtitia aimerait que tous les éboueurs de Dordogne klaxonnent à 8 heures avant de respecter une minute de silence : "je l'aimais tellement que je voudrais lui rendre hommage [...] faire voir qu'il était soutenu et apprécié de tout le monde et qu'on l'aimait et qu'on était fier de lui".

Cédric avait enchaîné les petits boulots avant d'entrer au SMECTOM. D'abord en contrats de remplacements pendant trois ans avant d'être titularisé au début du mois de mars, "il avait signé au 1er mars son CDI" raconte Laetitia, "il aimait beaucoup être à l'extérieur dans son travail [...] il était fier et on était fier de lui qui puisse réussir sa vie professionnelle [...] il avait trouvé sa voie".

"Des gestes" de soutien

Le couple s'est rencontré il y a un peu plus de 10 ans à Nontron et y a fondé sa famille. Trois petites filles sont nées dont la plus jeune à aujourd'hui 16 mois. Depuis le drame, Laetitia est très entourée "par ma famille, par la famille de Cédric". Elle remercie les gens qui l'ont aidé et qui ont apporté du soutien "par des petits gestes". La présidente du SMECTOM, Marilyne Forgeneuf, a lancé une cagnotte en ligne .

L'enquête se poursuit

Ce jeudi dernier, le camion du SMECTOM en charge de la tournée sur la commune de Bourdeilles s'est renversé. Cédric a été éjecté du véhicule. Les secours l'ont retrouvé en arrêt cardio-respiratoire et ils n'ont pas pu le réanimer.

Son collègue, au volant du camion, a été blessé dans l'accident. Jusqu'à présent, le chauffeur n'a pas pu être entendu par les enquêteurs. Les analyses toxicologiques, (automatiquement pratiquées en cas d'accident mortel) sont toutes revenues négatives.

L'enquête sur les circonstances de l'accident, confiée aux gendarmes de l'EDSR, est toujours en cours.