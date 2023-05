La feria d'Alès continue dans la sérénité en dépit d'un temps maussade

Feria chagrine. La pluie par intermittence à quelque peu gâché la fête ce jeudi. Elle n'est intervenue qu'en tout début de soirée et les bodegas n'étaient pas aussi fréquentées que la veille (+20.000 personnes) pour la soirée d'ouverture. Pour autant, la féria de l'ascension se poursuit encore ce vendredi avec plusieurs animations dont à 11h le festival d'abrivados au départ du Pont Vieux avec les manades Devaux et Lou Simbeu.

ⓘ Publicité

La très attendue course dans le Gardon

Très courue pendant la feria d'Alès (de l'ordre de 4.000 à 5.000 personnes) la course de chevaux dans le lit du Gardon (la gardonnenque-Pont Vieux-15h30). Parmi les compétiteurs, le cavalier de Foissac, Jean-Pierre Picon 75 ans, est une furieuse envie après 24 participations de terminer premier. "D'habitude j'y vais avec plusieurs chevaux pour faire le spectacle, cette fois seulement avec Rocher, 13 ans, et pour gagner"

loading

La bénédiction des gardians et de leurs chevaux. © Radio France - L Labastrou

Après 9 ans dans les Cévennes, le père Hervé Rème quitte Alès

Le père Hervé Rème après 9 ans au services de paroissiens alésiens quittent les Cévennes pour rejoindre Lourdes au mois de septembre. C'était sa dernière messe sévillane ce jeudi. Ce dimanche, sa dernière célébration en la cathédrale Saint-Jean Baptiste sera pour la messe sévillane. "J'aime la fête, surtout lorsqu'elle se passe sous mes fenêtres, Alès et une ville mais aussi un village tout le monde se connaît". Ira-t-il aux taureaux ce Week end dans les arènes du Tempèras ?

loading

Une soixantaine de personnels en équipe nocturne © Radio France - L Labastrou

Coté sécurité publique, la sérénité

Pas de CRS ou des gardes mobiles pour cette 32e feria de l'ascension alésienne mais indique le commissaire divisionnaire Emmanuel Dumas, "avec les renforts de zonage, ce sont 60 personnels à l'intérieur et à l'extérieur du périmètre féria qui sont disponibles la nuit". Une première soirée ce mercredi "relativement calme", 4 interpellations dont 3 pour port d'armes prohibées - cutters ou couteaux - sans agression. Les individus ont été placés en garde à vue et en répondront ultérieurement devant la justice. On signalera également une dizaine de conduites en état alcoolisé (contraventionnelles pour l'essentiel).