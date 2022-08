La Feria de Béziers 2022, un cru exceptionnel

Plus de 830.000 aficionados sont venus à la feria qui vient de refermer ses portes à Béziers, soit 15% de plus qu'en 2019, et sans incident grave. Une feria exceptionnelle à tout point de vue dit le maire qui en espère autant l'an prochain. La Feria 2023 aura lieu du vendredi 11 au mardi 15 août.

"Il y a bien longtemps qu’il n’y avait pas eu autant de monde à la Feria", se réjouit Robert Ménard. Alors que cette édition 2022 vient de refermer ses portes, le maire de Béziers, tout tomme les autorités, se félicitent de la réussite de cet événement.

D'abord en terme de fréquentation : 830.000 aficionados sont venus dans la capitale biterroise d'après une estimation réalisée par les services de la ville. Ils étaient 720.000 en 2019, dernière feria de référence post-pandémie.

Une fréquentation en hausse de 15 %

"Il y a dix ans, la Feria de Béziers n'avait pas bonne presse. Trop d'alcoolémie, trop d'insécurité. Ce n'est plus le cas. L'image de notre feria a changé, dit Robert Ménard. Je suis un maire heureux."

Un dispositif de sécurité d'envergue mobilisant jusqu'à 700 personnes a été mis en place pour traquer notamment ceux qui étaient tentés de prendre le volant en ayant bu. Un dispositif sans aucun doute dissuasif portant ses fruits ; 3.000 contrôles ont été réalisés par les forces de l'ordre. Soixante contraventions ont été dressées et 33 délits routiers ont été constatés. "C'est peu dit le maire par rapport à l'affluence. Aucun accident grave lié à la Féria n'est à déplorer."

"Cette feria 2022 restera comme un très bon cru" - Robert Ménard

La fréquentation de Béziers multipliée par dix en cinq jours de fêtes

En l'espace de cinq jours, 10.500 dépistages d’alcoolémie ont été réalisés. Les fêtards ont été deux fois plus nombreux à venir spontanément se faire dépister. "C'est encourageant", se réjouit Pierre Castoldi, le sous-préfet de Béziers. Alors s'agit-il d'un effet lié à la sensibilisation en début de feria ? D'un changement de comportement chez les automobilistes ? Il n'y aurait jamais eu autant de conducteurs raisonnables, jouant le rôle de Sam chaque soir, renchérit un officier de la gendarmerie nationale.

Quoiqu'il en soit, tout avait été mis en place pour que la fête ne soit pas gâchée. Le réseau Sentinelle dans le cadre de la lutte anti-terroriste, la présence des CRS en provenance du Cap d'Agde. Une centaine d'agents de sécurité privés, autant de policiers municipaux ; 98 % des effectifs dont dispose la ville étaient sur le terrain ; plus de trois cents policiers nationaux et gendarmes, sans compter les services de la Direction départementale de la protection des populations. Deux cents contrôles d'hygiène alimentaire ont été réalisés dans les bodégas, casetas et restaurants. 270 kg de nourriture ont été saisis et cinq professionnels alimentaires ont été épinglés.

"Nous avons même été surpris du respect des horaires des bodégas", précise le commissaire divisionnaire Éric Hermenier. "À l'approche de la fermeture des bodégas, les décibels étaient baissées par les gérants pour prévenir les clients que c'était fini. C'est une vraie satisfaction. Tout le monde a joué le jeu."

Un public familial plus nombreux

Le bilan est très satisfaisant aussi chez les pompiers. 80 à110 professionnels ont été mobilisés quotidiennement pour cette feria. En l'espace de cinq jours, 160 interventions ont été réalisées. "C'est ce que nous réalisions en une seule soirée en 2019", dit un officier. Nous ne pouvons que nous féliciter du comportement des uns et des autres". Des incivilités moins nombreuses, un accueil chaleureux du public.

Même constat à l'hôpital de Béziers. Les urgences n'ont pas été saturées par la feria, grâce aux moyens mis en place dans le village de la Feria. Seulement 3 % des personnes des personnes admises à l'hôpital de Béziers ces derniers jours avaient un lien avec la Feria.

Par ailleurs, un dispositif anti-piqûre avait été mis en place pour cette feria. Huit personnes se sont manifestées. Six plaintes ont été déposées. L'instruction est en cours. Les résultats des analyses des produits injectés (si tel était le cas) seront connus dans les prochaines heures.

Un public plus nombreux sur les allées Paul Riquet rénovées

Enfin dans les arènes, la fréquentation semble aussi plus importante : 24.000 spectateurs se sont rendus au corridas contre 17.000 en 2021. Béziers avait été l'une des rares villes taurines à avoir maintenu ses spectacles en 2020 et 2021.

"L’image de la Feria a changé, dit Robert Ménard. Ce n'est plus celle que nous avons connue. Béziers n'a rien à envier aux autres ferias." Un public familial plus nombreux grâce à une variété des animations proposées de jour comme de nuit". Cette réussite est liée sans aucun doute à la mobilisation en amont. "Un important travail d'équipes réalisé par les autorités et la ville de Béziers", dit Pierre Castoldi.

Les patrons de Bodégas satisfaits : une fréquentation exceptionnelle

Un service de navette avait été mis en place par l'agglomération pour permettre aux aficionados de se rendre en ville : 16.000 passagers ont ainsi été transportés, ce qui représente 30 % de plus par rapport à 2019. "On ne peut s’empêcher de féliciter le travail remarquable réalisé par le service de nettoyage", dit Robert Ménard. Dès 8 heures la ville était propre.

"Il faut poursuivre nos efforts l'an prochain, poursuivre sur la même lancée."- Robert Ménard, maire de Béziers

En 2023, la feria aura du vendredi 11 au mardi 15 août du vendredi.