La feria de l'ascension à Alès dans le Gard se poursuit jusqu'à dimanche

La féria d'Alès (Gard) se poursuit. Ce mercredi soir pour l'ouverture - la pégoulade et le show case de Patrick Sébastien beaucoup de monde malgré un temps plutôt piquant à cause du vent. D'ailleurs, l'un des temps forts de cette ascension 2023, la messe provençale initialement prévue ce jeudi au parc du Bosquet - à cause d'une météo chagrine - se tiendra à la cathédrale (11h). Pas de quoi pour autant de bouder la fête qui se poursuit dans l'après-midi aux arènes du Temperas avec une course camarguaise (16h30).

Du vent et de la pluie redoutée

La 32e édition de la feria d'Alès, malgré un temps chagrin - un fort vent et de la pluie redoutée - ne devrait quand même pas manquer de public. C'est en tout les cas, ce qu'espèrent les bodegas privées ou associatives installées en cœur de ville jusqu'à dimanche. Il est d'usage de dire que cette manifestation annuelle - sans doute la plus grosse de l'année - attire de l'ordre de 100.000 personnes. Du Gard mais aussi d'autres départements. Ainsi, Jean-Paul et Yveline venu.e.s de Sedan dans les Ardennes.

Un cœur de ville en fête et des lieux incontournables

Comme prochainement pour la feria de pentecôte de Nîmes, un lieu incontournable à Alès, le prolé. Siège du parti communiste français. Lieu de rencontres très "transpartis" lors des ferias, "les uns et les autres laissant l'idéologie au vestiaire" dit celui-là "pour simplement faire la fête". Mais on ne se refait pas, Alain Perrot par exemple, "on peut parler politique, les taureaux c'est très politique, et sans détonner, on peut parler retraite aussi".

