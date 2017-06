La Féria de Nîmes placée sous haute sécurité

C'est un dispositif sans précédent qui est mis en place pour la Féria de Nîmes qui débute ce jeudi. En raison du risque d'attentat, de gros moyens sont déployés notamment un drone et un hélicoptère. Le préfet du Gard a détaillé ces mesures sur France Bleu Gard-Lozère ce jeudi.

La Féria de Nîmes débute ce jeudi dans un contexte particulier et les autorités ont dû s'adapter. Cette édition est la 2ème sous l'état d'urgence en France, elle se déroule aussi seulement deux semaines après l'attentat de Manchester et alors que le risque d'attentat n'a jamais été aussi élevé en France.

La ville et le département ont décidé de maintenir l'évènement malgré les risques et les menaces qui existent mais le préfet du Gard ne cache pas la réalité, il a assuré ce jeudi matin sur France Bleu Gard-Lozère que l'annulation avait été envisagée. La Féria rassemble près d'un million de personnes sur les cinq jours de festivités, des milliers de spectateurs dans les arènes d'où l'inquiétude des autorités.

Nous avions envisagé la possibilité d'annuler la Féria - Didier Lauga, préfet du Gard

Un dispositif "sans précédent"

En plus des centaines de gendarmes et policiers déployés (70 policiers municipaux, 250 agents de sécurité privée) dans les rues et sur les routes à la sortie de la ville, un hélicoptère survolera la zone ainsi que pour la première un drone. Il est doté de deux caméras de haute définition et sera un véritable appui pour les autorités "il a vocation a renseigner les autorités administratives, judiciaires et policières". D'après le Colonel Stéphane Lacroix, commandant du groupement de gendarmerie du Gard, c'est l'une des premières utilisations en France.

Pour la première fois aussi les fêtards croiseront dans les rues de Nîmes des militaires, une dizaine d'après la préfecture.

Risque de débordements liés aux manifestions des anti-taurins

Les mesures ont été prises également en raison de la mobilisation des anti-corridas. Il n'y a pas manifestation officielle annoncée mais sur les réseaux sociaux certains annoncent déjà des actions. Mercredi soir, une militante anti-corrida a tagué une affiche de la Féria accrochée sur les arènes. Les mouvements anti-corridas entrainent parfois des débordements. Pour ces raisons notamment un magistrat du parquet sera présent dans les arènes pendant les spectacles.

Sur les réseaux sociaux les pompiers du Gard postent régulièrement des messages de prévention.

#Feria : en cas de mouvements #Foule ou d'agitation, je m'éloigne comme je peux pour rejoindre les bords et éviter risques de piétinements pic.twitter.com/iMrOIVKREJ — SapeursPompiers Gard (@pompiersdugard) May 31, 2017