Coronavirus : "La feria de Pentecôte, je n'y crois pas tellement", confie le maire de Nîmes

Le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier est très pessimiste quant à la tenue de la feria de Pentecôte, prévue du 20 au 24 mai. Interrogé ce mardi, en marge de la présentation de l'arrivée et du départ des 12e et 13e étapes du Tour de France les 8 et 9 juillet 2021, il confie : "J'ai un peu peur qu'on soit trop près, fin mai. On ne sera pas complètement sortis des restrictions sanitaires. Franchement, j'y crois pas beaucoup. On proposera autre chose, sûrement, mais la feria de Pentecôte n'aura pas lieu, à mon avis. Il y aura peut-être un événement taurin qu'on fera à un moment donné, mais pas à ce moment-là."

Le maire doit s'entretenir ce jeudi avec Simon Casas, le directeur des arènes de Nîmes, pour prendre une décision.