La Ferme aux Oiseaux Exotiques d'Athis en quête de nouveaux visiteurs

La Ferme aux Oiseaux Exotiques d'Athis est en quête de nouveaux visiteurs. A cause du coronavirus, 40% de la clientèle ne viendra pas cette année ; une clientèle composée principalement de groupes du troisième âges, de centres aérés et de scolaires. Une situation qui ne rassure pas la propriétaire, Christiane Brison : " On a bien redémarré avec le début des vacances scolaires mais ce qui manque, ce sont les scolaires, on n'aura pas de bus cette année, c'est dommage. On aurait aimé avoir une rentrée d'argent plus importante car en mai, on a eu 0 rentrée et les dépenses pour les animaux n'ont pas diminué, j'en ai pour 700 à 800 euros de graines tous les un mois et demi."

Depuis 2003, la Ferme accueille 450 oiseaux d'une trentaine d'espèces du monde entier mais aussi un parc floral avec des dizaines de plantes. Parmi les autres animaux présents : des lapins angoras anglais, des coqs et poules et des chinchillas. Il est aussi possible de chiner et d'admirer les nombreux collections de la propriétaire.

Pour attirer les touristes l'an prochain, la Ferme aux Oiseaux Exotiques prévoit d'exposer des cacatouès, des perroquets et un émeu.

L'établissement est ouvert, sans besoin de réservation, du mardi au dimanche entre 14h et 19h, jusqu'au 15 octobre.

