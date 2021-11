La ferme pédagogique de Cormontreuil reçoit un prix de 10 000 euros

La ferme du moulin l'Abbesse, à Cormontreuil, vient d'être récompensée par la fondation Adrienne et Pierre Sommer. Un chèque de 10 000 euros qui va permettre la construction de trois bâtiments en bois afin de mieux accueillir le public et notamment les enfants.

En cette période de l'année, la ferme du moulin l'Abbesse de Cormontreuil est au repos. Elle n'accueillera pas de public avant sa réouverture en avril 2022. "On a envoyé certains animaux en colonie d'hiver", sourit Sophie, l'une des deux fondatrices de cette ferme urbaine pédagogique, "Le temps pour nous de faire les travaux, de revoir les enclos, de réengazonner...". En temps normal, une centaine d'animaux vivent ici : des poules aux poneys en passant par les moutons, les vaches et même les lamas !

Des animaux chouchoutés par une trentaine de bénévoles comme Aurélie, que l'on retrouve près de l'enclos des lamas : "Je viens ici le plus souvent possible. Ca me fait du bien, le lieu est calme et le contact avec les animaux apporte un côté positif sur le moral".

Les fondatrices de la ferme pédagogique : Marie et Sophie, accompagnées d'Aurélie, une bénévole de l'association © Radio France - Aurélie Jacquand

10 000 euros pour construire trois bâtiments

À l’occasion du salon des maires et des collectivités locales qui s'est tenu du 16 au 18 novembre à Paris,la fondation Adrienne et Pierre Sommer a remis dix prix de 10 000 euros à dix fermes pédagogiques implantées dans toute la France. Une fierté pour la ferme du moulin l'Abbesse : "C'est une vraie reconnaissance", disent Sophie et Marie. D'autant que depuis l’année dernière, les deux femmes sont licenciées de leur association, mais leurs seules rentrées d’argent restent les entrées payantes et les prestations qu’elles fournissent auprès des écoles notamment.

Ce chèque de 10 000 euros va leur permettre de développer un peu plus leur activité, en construisant trois bâtiments pour accueillir au mieux le public : "Jusque-là on les accueillait sous des tentes, mais ce n'est pas pratique et pas chauffé donc impossible l'hiver. Là, un des bâtiments sera chauffé, donc ce sera possible". Chauffé par un poêle, car la ferme fonctionne sans électricité et uniquement avec la récupération de l'eau de pluie.

Les bâtiments en bois construits grâce au prix de la fondation Sommer remplaceront des tentes pour accueillir le public © Radio France - Aurélie Jacquand

Quand on accueille des handicapées, ils deviennent soigneurs et ça leur fait beaucoup de bien

Dans leur ferme, Marie et Sophie accueillent des enfants, mais aussi parfois des résidents d'Ehpad ou d'instituts médico éducatifs de l'agglomération rémoise. Ils apprennent à ne pas avoir peur des animaux, à les respecter : "On leur apprend que les animaux ne sont pas méchants tant qu'on ne les agresse pas et que c'est pareil avec leurs camarades". Et puis il y a les personnes âgées "Certaines n'ont plus eu de contact depuis longtemps, donc câliner un animal ravive des souvenirs", concluent Marie et Sophie.

Les trois bâtiments seront construits en bordure de la Vesle, dès l'entrée de la ferme du moulin l'Abbesse © Radio France - Aurélie Jacquand

La fondation Adrienne et Pierre Sommer a récompensé dix fermes urbaines dans toute la France : Ane Autre F.E.R.M.E (53) ; Au Pré de Justin (69) ; Ferme pédagogique de Bordeaux Lac (33) ; La Ferme à Trémargat (22) ; La Ferme Buissonnière (67) ; La Ferme du Fresne (44) ; La Ferme du Moulin l’Abbesse (51) ; La Ferme Rainbow (93) ; La Ferme Urbaine de Calais (62) ; Les Bergeries d’Issy (92).