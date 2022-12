La fermeture d'un nouveau bureau de Poste dans le Loiret, celui de Chevilly

Le bureau de Poste du petit village de Chevilly au nord d'Orléans vit ses dernières heures. Ce samedi 3 décembre, il va fermer ses portes. Les conseillers départementaux PCF sont montés au créneau, les usagers sont mécontents mais la direction de la Poste justifie sa décision.

Colère et incompréhension des usagers

Ces dernières années, la Poste a fermé sur Orléans plusieurs de ses bureaux, des quartiers Bourgogne, Madeleine, des Aydes ou Châtelet mais cette fois c'est aux portes de la Métropole que le service public fait ses valises. Pour les derniers usagers à profiter du bureau de Chevilly avant qu’il ne ferme, le constat est amer. Habituée des lieux, Carole trouve cela "lamentable, il y a déjà plus de services de proximité, on nous enlève la Poste bien pratique pour les personnes qui habitent là, celles qui ont pas de voiture, elles vont faire comment ?" Autre usagère régulière du bureau, Marie-Christine, venue apporter ses colis et lettres recommandées ne comprend pas "Pourquoi ? il y a toujours plein de monde, la désertification est bien on l'a ! Qui a décidé ça en haut lieu ?"

Le tabac-presse comme relais postal

Cette décision, c'est la direction de la Poste qui l'a prise. Directeur adjoint à l’aménagement du réseau de la Poste, Francis Thivet explique "en moyenne, nous avons moins de 20 personnes par jour dans ce bureau donc on ne peut pas maintenir une présence suffisante au niveau des heures d'ouverture". Le bureau de Chevilly était ouvert quatre jours par semaine. Cette justification, Mathieu Gallois est loin de la partager. Pour l'élu communiste du conseil départemental du Loiret " la Poste resserre ses horaires puis invoque la faible fréquentation pour justifier les fermetures, ils font toujours comme cela". Conseiller sur le canton voisin, Mathieu Galllois redoute avec cette fermeture "une surcharge de travail pour celui de Saran comme cela avait été le cas avec la fermeture de celui des Aydes".

A partir du mardi 6 décembre, c’est le tabac-presse, le Chevilly, qui fera office de relais postal*.* Un service dégradé pour Mathieu Gallois qui s'est mobilisé avec son homologue au Département, Domnique Tripet "ca ne suffit pas, il y a une spécificité du métier pour répondre aux demandes, aux besoin de conseils des usagers". L'élu PCF ajoute "sur la partie bancaire, vous n'allez pas me faire croire qu'un relais postal va remplacer une banque postale". Pour la direction de la Poste "les usagers auront les mêmes services avec des horaires plus élargis". Selon les élus communistes du conseil départemental du Loiret, le bureau d’Artenay pourrait prochainement connaitre le même sort.