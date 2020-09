Coronavirus : la fermeture de la salle de sport Vit'Halles à Montpellier est "une catastrophe" pour son patron

Toutes les salles de sport privées vont devoir fermer leurs portes pour 15 jours dès lundi dans les 31 communes de la Métropole de Montpellier ainsi que dans les communes de l'agglomération du Pays de l'Or, la Grande-Motte, Palavas-les-flots et Mauguio-Carnon entre autres, et dans le Pays de Lunel. Un vrai coup dur économique pour ces salles.

A Montpellier, la salle Vit'Halles fermera ses portes dès samedi pour 15 jours minimum en attendant les nouvelles mesures de restrictions pour limiter les risques de contamination au covid-19. Le patron salle emploie 23 personnes à qui il avait maintenu les salaires pendant le confinement mais ce ne sera pas possible cette fois. "c'est le chômage partiel pour tous avec une perte de 20 % de leurs revenus. C'est beaucoup d'inquiétude pour nous tous. Et le pire, c'est que nous l'avons appris en même temps que tout le monde, devant notre télévision à 19 heures mercredi" explique Kevin Araye. Il ne comprend d'autant pas que la salle avait investi 12 000 euros pour respecter le protocole sanitaire, "une entrée et une sortie distinctes, du gel hydroalcoolique, la désinfection des locaux chaque jour entre 14 heures et 16 heures".

Les habitués aussi sont très déçus "j'ai besoin du sport pour me sentir bien" explique Aline, " et les gestes barrières sont très bien respectés ici, je pense pas qu'il soit nécessaire de fermer la salle". Alyssa reprendra "les habitude du confinement, le sport à l'extérieur".

Kevin Araye, le patron de Vit'Halles dans le quartier Antigone à Montpellier Copier