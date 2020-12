La fermeture de la Trésorerie d'Essey-les-Nancy reportée après la mobilisation des élus et des syndicats

La mobilisation des syndicats des Finances publiques et des élus, maires concernés et sénateur ont abouti ce mardi 22 décembre à l'annonce du report de la fermeture anticipée de la Trésorerie d'Essey-les-Nancy, prévue le 1er janvier 2021.

La fermeture anticipée au 1er janvier prochain de la Trésorie d'Essey-les-Nancy dans l'agglomération de Nancy est finalement reportée.

Dans un communiqué ce mardi 22 décembre, le sénateur LR de Nancy, Jean-François Husson, annonce avoir rencontré le ministre Olivier Dussopt en début de semaine qui lui "a confirmé l'abandon de ce projet de fermeture anticipée".

"Une méthode unilatérale et brutale", dénoncée par les maires mobilisés

Plusieurs maires du secteur, dont celui de Saint Max, Eric Pensalfini ont manifesté leur désaccord ce vendredi 18 décembre, "nous nous insurgeons contre cette disparition programmée en catimini et à toute vitesse dès le 31 décembre 2020, sans aucune concertation et sans être officiellement prévenus d’une décision qui ne devait éventuellement voir le jour qu’en 2023 ! Nous l’avons appris par la presse et la radio ! Et que dire de cette perte de service public pour nos habitants ?" a dénoncé l'élu de Saint Max sur les réseaux sociaux. Les services devaient être transférés à Nancy.

Selon le sénateur Husson, ce report va permettre "de renouer le fil du dialogue avec l'Etat et les élus locaux sur ce dossier, dans un cadre plus serein, et d'aboutir à une solution collective et concertée".

Et après ? interroge la CGT des Finances publiques

"Tout ça pour ça, que d'efforts aura-t-il fallu déployer pour enfin ramener la Direction départementale des Finances publiques à la raison sur ce dossier " réagit dans un communiqué la CGT des Finances publiques de Meurthe-et-Moselle, qui évoque "des bémols, puisqu'on parle pour l'instant de report et non d'abandon de ce projet." Le syndicat s'inquiète pour les agents , "on leur annonce (alors que certains sont déjà en congé) qu'en janvier, ils n'iront pas poser leurs valises à Nancy, comme prévu, mais devront faire demi-tour pour revenir à Essey-les-Nancy".