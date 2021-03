La fermeture temporaire d'une halte-garderie alimente le débat sur la petite enfance au Mans

Difficile de savoir exactement depuis quand dure cette situation. "Un mois et demi", selon la FSU territoriaux. "Un peu plus d'une semaine", pour Isabelle Sévère, l'adjointe au maire en charge de la petite enfance. D'après nos informations, depuis au moins trois semaines la halte-garderie municipal de Pontlieue (14 places) est fermée faute de personnel.

Plus exactement, le personnel a été redéployé vers la crèche voisine de Pied Sec (23 places), elle-même en manque d'agents. Une décision que justifie Isabelle Sévère : "Dans un contexte compliqué, avec de nombreux arrêts maladie liés au covid, nous avons fait le choix de renforcer la crèche de Pied-Sec. Et nous avons fait en sorte de re-dispatcher les enfants accueillis à Pontlieue dans d'autres structures, même si nous n'avons pas pu donner satisfaction à toutes les familles." Selon l'élue, Pontlieue rouvrira d'ailleurs le 22 mars.

Les syndicats demandent "un plan d'urgence" pour la petite enfance

Pour les syndicats, le contexte sanitaire amplifie certes les difficultés. Mais selon eux, la situation met surtout en lumière un manque de moyens qu'ils signalent de longue date. Et les arrêts maladie ne sont pas forcément tous liés au covid. "On a besoin de renforts en nombre dans les structures, souligne Philippe Brasseur, responsable de la FSU territoriaux 72, car il y a une fatigue importante chez les agents, qui entraîne en effet des arrêts. Lesquels ne sont pas toujours remplacés et ça créé une usure sur le long terme. Quand on voit, par exemple, qu'il y a seulement quatre auxiliaires de puériculture volantes pour effectuer des remplacement dans sept crèches collectives, derrière forcément, ça pose des problèmes."

Chaque matin ou presque, on confie notre enfant à une personne différente - un papa

À Pied-Sec par exemple, où les deux personnels de direction et plusieurs agents sont en arrêt maladie, des usagers évoquent la fatigue des personnels et le turn-over constant : "Chaque matin ou presque, on confie notre enfant à une personne différente et le soir, on sait à peine ce qu'ils ont fait dans la journée, ce n'est quand même pas normal", estime un papa. Sans compter que les locaux inadaptés de cet établissement (deux appartements séparés), prévus pour être provisoires, sont les mêmes depuis... Quinze ans ! Autant de raison qui poussent les syndicats à demander "un plan d'urgence".

Pas de problème d'effectifs pour la ville

Ce problème de locaux, la ville le reconnaît et promet un déménagement de Pied-Sec d'ici "un ou deux ans". Pour le reste, "la ville du Mans assure un service public de qualité, répond Isabelle Sévère, et globalement, on ne peut pas dire qu'il y a un problème d'effectif dans les structures. Ce n'est pas vrai. Nous sommes d'ailleurs en train de recruter des assistantes maternelles (ndlr : une trentaine sur deux ans) pour les crèches familiales donc il y a une vraie volonté de renforcer les structures de gardes."

Suite à une importante mobilisation des personnels de la petite enfance fin janvier-début février, notamment sur certains de ces sujets, la ville avait promis de nouvelles réunions en début d'année. "On devait se voir après les vacances d'hiver... Nous attendons toujours des nouvelles", regrette Philippe Brasseur.