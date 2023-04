La Ferté-Saint-Aubin : une trottinette électrique repérée à 85 km/h dans les rues

Les gendarmes du Loiret ont l'habitude (malheureusement) des grands excès de vitesse sur les routes, surtout pendant le week-end. Mais, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est un excès d'un nouveau genre qu'ils ont repéré : celui d'une trottinette électrique roulant à très vive allure (et sans lumière) dans les rues de La Ferté-Saint-Aubin. Pour la rattraper, les gendarmes ont dû rouler à 85 km/h, ce qui prouve que la trottinette avait été débridée pour aller au moins à cette vitesse, voire plus. L'usager a finalement été stoppé dans sa course et son engin saisi. Il pourrait écoper d'une amende.

Des trottinettes facilement débridables

Généralement, les trottinettes électriques vendues sur le marché français sont limitées à 25 km/h. "Mais ça ne m'étonne pas vraiment, confie Xavier Nicolas, le patron du magasin Mondovélo, à Orléans. En fait, les trottinettes sont facilement débridables. Avec un petit tuto sur Internet, on peut les faire monter en puissance". Selon ce spécialiste, certains usagers se targuent même d'atteindre les 100 km/h. Une pratique évidemment très dangereuse en cas de choc ou de perte d'équilibre.