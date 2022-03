La Fête de l'Huma annonce les premiers noms de sa programmation musicale 2022

La Fête de l'Huma 2022 qui s'installe les 9, 10 et 11 septembre en Essonne sur la Base aérienne 217 du Plessis-Pâté, a publié, ce vendredi, les premiers noms de sa programmation musicale.

Les premiers artistes qui seront présents en 2022

La liste complète des artistes qui seront présents à la Fête de l'Huma 2022 n'a pas encore été dévoilée et l'affiche sera publiée dans quelques jours.

Quelques noms seulement ont été mis en avant ce vendredi. Il y a les Dutronc, père et fils, qui donneront un concert ensemble sur la même scène. Au programme aussi "Sexion d'Assaut", "Camélia Jordana", le DJ français "Kungs", "Gauvain Sers", ou encore "Ronisia".

La Fête de l'Huma a aussi un nouveau site Internet. Vous pouvez déjà y acheter vos places à un tarif spécial indiqué comme une offre de lancement valable jusqu'au 30 avril 2022 : 39 euros les trois jours.

Une fête qui garde son âme

La fête de l'Huma se veut toujours un lieu pour débattre et échanger mais aussi un espace de fraternité et de solidarité et de fête. Sans dévoiler le programme, les organisateurs indiquent que cette Fête de l'Huma 2022 "sera marquée par la paix qui résonnera dans toutes les allées et dans les stands ; la paix durable comme projet politique qui nous reste à conquérir, en Ukraine comme partout dans le monde".

Les Jeux olympiques ont obligé la Fête de l'Huma à déménager

Ce déménagement de la Seine-Saint-Denis à l'Essonne est un tournant pour l'événement. Les organisateurs ont été contraints de changer de terrain par l'organisation des JO, car cet espace va accueillir le Village des Médias.

Ce changement de lieu est un "défi considérable" indiquent les organisateurs dans un communiqué. "Il a fallu tout repenser, reconstruire". Deux ans ont été nécessaires pour trouver un terrain assez grand et pas trop loin de Paris, précise le responsable communication, Maël Le Gaillard.

"Une douzaine de lieux environ ont été visités avant que le choix ne s'arrête sur cette Base 217 en Essonne qui pouvait accueillir toutes les infrastructures nécessaires, les stands, les scènes, l'électricité, l'eau, les évacuations etc".