Avec la reprise de l'épidémie de Covid-19, les annulations d'événements se multiplient à nouveau. À Éguzon, aucun risque n'est pris. Il a été décidé d'annuler la Fête de la Châtaigne, prévue samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre.

La Fête de la Châtaigne annulée à Éguzon à cause du Covid-19

C'est une nouvelle conséquence de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Et un nouveau coup dur pour la vie culturelle et associative locale. L'édition 2020 de la Fête de la Châtaigne n'aura pas lieu à Éguzon. Le comité organisateur a décidé de ne pas prendre de risque en raison de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le département de l'Indre. Il n'y a pas de couvre-feu mais de semaine en semaine, le nombre de cas positifs augmente.

"Le Comité remercie les équipes de bénévoles et les commerçants qui avaient déjà beaucoup travaillé à la préparation de cette manifestation, et regrette que les nombreux vacanciers et résidents secondaires, déjà présents pour les congés scolaires, ne puissent trouver les animations habituelles de cette période à Éguzon", est-il écrit sur la page Facebook de la mairie.

Chaque année, la Fête de la châtaigne réunit environ 20.000 personnes.