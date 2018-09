La fête de la forêt co-organisée par les villes de Pulnoy et Saulxures-les-Nancy a été annulée. En cause : des déjections humaines en grand nombre qui rendent les lieux insalubres. Un arrêté interdit l'accès à la forêt

Pulnoy, France

Sur place, Lauric Didier-Mougin, responsable du pôle communication de la ville de Pulnoy nous fait la visite "regardez, il y en une, deux, trois, quatre...c'est comme ça derrière chaque bosquet, il y en a partout. Hormis l'odeur et les mouches, le problème c'est que le papier toilette s'envole et s'accroche aux branches". Constat de désolation, il est vrai qu'il faut se pincer le nez pour avancer sur le parcours.

Derrière chaque bosquet de la forêt : des déjections en nombre © Radio France - Mohand Chibani

L'entrée du site est fermé depuis le 7 septembre. Le message d'explication accroché aux barrières métalliques qui barrent le passage est signé des deux maires des communes concernées "Malgré les efforts de nettoyage de la Métropole du Grand Nancy, les déjections humaines apparaissent quotidiennement. Il n'est donc pas possible de garantir la propreté du site le 23 septembre"

Une question de santé publique, Michel Cantat, maire de Saulxures-les-Nancy

Voilà qui mérite explications ! Cela tombe bien, les deux édiles, Michelle Piccoli, Maire de Pulnoy et Michel Candat, Maire de Saulxures-les-Nancy sont réunis ce mardi pour discuter encore du sujet "C'est la mort dans l'âme que nous avons été obligé d'annuler la fête" explique Michelle Piccoli "sans vouloir les stigmatiser, la présence de déjections en grand nombre correspond à l'arrivée des gens du voyage, pas très loin d'ici sur l'aire de grand passage, à côté de Cora", son homologue Michel Candat acquiesce "C'est un problème de santé publique, on ne pouvait pas laisser les gens aller et venir sur ce site. Nous sommes allés leur parler, mais rien n'y fait". Le problème enchaîne Michele Piccoli, c'est que "tout le monde se sent impuissant face à cette situation, aussi bien les communes que la Métropole ou la Préfecture".

Plus loin, sur le champ où sont installées les caravanes, personne ne souhaite s'exprimer, encore moins devant un journaliste qui selon l'un des occupants "déforment et stigmatisent toujours la communauté des gens du voyage"

La préfecture réunira le 4 octobre prochain les maires concernés pour trouver des solutions.