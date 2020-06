La fête de la musique sévèrement touchée par le coronavirus en Côte d'Or

Que fais-tu pour la fête de la musique ? C'est la question que l'on se pose entre amis, ou proche chaque veille du 21 juin. Pour cette 39 e édition, vous risquez de vous creuser longtemps les méninges. Avec la crise du coronavirus, les festivités ne seront pas vraiment au rendez-vous en Côte d'Or.

La préfecture indique que " la vigilance reste de mise si l’on veut éviter la réapparition de foyers épidémiques de covid-19. En conséquence, et dans la perspective de la fête de la musique du 21 juin, le préfet en appelle à la responsabilité de chacun et rappelle que les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits sur la voie publique. Ainsi, les concerts spontanés sont soumis à cette contrainte ".

Avec cette mise en garde préfectorale, cela risque donc d'être compliqué de croiser des artistes dans les rues des communes de Côte d'Or.

Réapprendre a fêter la musique

Certaines festivités sont tout de même maintenues. A Chenôve par exemple. Après trois mois d’arrêt, la salle de spectacle le Cèdre propose dès samedi soir un concert retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville de Chenôve et sur France 3. Une soirée qui est l'occasion d’un appel aux dons au bénéfice du Secours Populaire.

Les réseaux sociaux, la Ville de Dijon y adhère pour cette fête de la musique. Pour entendre quelques rifts de guitare il faudra, ce dimanche, se connecter pour entendre les artistes locaux. Ils étaient invités a déposer leurs meilleurs morceaux via un formulaire en ligne.

Quelques scènes à Beaune et Quetigny

De la musique en live, vous en croiserez du côté de Beaune. Dès 17 h 30, les ateliers Claude Lelouch organise un concert avec Le Trio. Un concert emmené par Pierre-Alexandre Petiot d'AMA Musique Patrick Gutrin & Christian Codfert.

Dans les rue de Quetigny, des petites concerts simultanés de 9 Minutes dans 9 endroits de la ville seront joués en milieu d'après-midi pour un public privilégié de 9 personnes.

" L’heure des grandes manifestations festives n’est pas encore revenue. Une fois toutes ces épreuves passées, il sera enfin temps d’en revenir à notre vie d’avant ", précise la préfecture.