Plus de 60.000 spectateurs participent ce week-end au 82ème Bol d’Or sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var). La mythique course d’endurance (24 heures) est aussi l’occasion pour les motards venus de toute la France de partager leur passion avec famille et amis.

Le Castellet, France

Les 59 pilotes engagés sur le 82ème Bol d’Or se sont élancés ce samedi à 15 heures sur la piste du circuit Paul Ricard du Castellet (Var). Cette mythique course d’endurance s’achèvera ce dimanche, à 15 heures également, après 24 heures de tours de piste. Plus de 60.000 spectateurs venus de toute la France assistent au Bol d’Or. S’ils suivent de plus ou moins près la course, ils savourent tout simplement ce moment passé entre passionnés.

Gisèle et Vincent arrivent d’Alsace avec leur fils Alexis et leur belle-fille Manon. La famille est dans le Var pour soutenir les motos Kawasaki. Casquette, polos, drapeaux… les Alsaciens affichent les couleurs de leur écurie préférée... Du vert et du noir jusque sur les ongles des deux femmes. « Kawasaki… un jour… Kawasaki… toujours » crie la belle-fille qui rêve de passer son permis pour « rouler » avec sa famille.

Gisèle, Alexis et Manon supportent l'écurie Kawasaki Copier

Une autre famille. Michel se promène dans les allées du village du Bol d’Or avec son fils, son gendre et ses petits-enfants. Le Varois est heureux de partager ce moment avec sa famille… même s’il a dû laisser la moto au garage et prendre la voiture pour pouvoir emmener tout le monde au Castellet : « ça m’a coûté un peu de venir en voiture… mais bon ce n’est que du bonheur de voir les petits et leurs sourires… ça leur fera de bons souvenirs »

Autre tradition au Bol d’Or : la sortie entre copains. Olivier et Fabrice arrivent de Béziers avec 6 autres amis. Ils vivent leur quatrième Bol d’Or au Castellet. « C’est notre sortie de l’année, une sortie entre potes… sans femmes… Elles sont restées à la maison et font la fête de leur côté.»

La fête… il en est justement question sur les aires de campement aménagées autour de la piste du Bol d’Or. Des milliers de spectateurs ont installé leur tente pour profiter de ce week-end. Sur les campings, la fête bat son plein et les nuit sont très très courtes.

Des motos par milliers sur les parkings du circuit Paul Ricard © Radio France - Sophie Glotin

La passion Kawasaki jusqu'au bout des ongles ! © Radio France - Sophie Glotin