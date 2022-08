La fête des escargots fait son grand retour à Villecomte

C'est le grand retour de la fête des escargots ce samedi 6 août à Villecomte en Côte-d'Or! À cause du covid, elle n'avait pas pu se tenir depuis 2019. Cette quatrième édition s'est organisée en un temps record, 15 jours exactement. "On n'avait pas tellement prévu de l'organiser cette année. Mais quand on a reçu des appels et qu'on a croisé des gens sur les marchés qui nous demandaient de confirmer la date, on s'est dit que finalement, si les gens sont au rendez-vous et pas nous, c'était un peu dommage", précise l'éleveur Frédéric Marcouyoux, le président de l'association organisatrice L'escargot sort de sa coquille. Lui et son équipe ont réussi à faire venir les exposants habituels.

Les membres de l'association étaient à pied d'œuvre ce vendredi pour préparer l'évènement. © Radio France - Virginie Vandeville

De la vente, des dégustations et une buvette seront donc présents, tout comme un stand de BD avec le dessinateur Michel Burdon, l'auteur des gastéropodes. On retrouvera également des artisans mais aussi des moutons pour amuser petits et grands. "Tout ce qui sera proposé sera du local et surtout on veut retrouver le côté convivial des éditions passées", précise l'éleveur. Mais attention, la star restera bien entendu l'escargot et les courses ! Des escargots qui devront faire face à la chaleur. Mais ils pourront compter sur leur coéquipier humain pour les aider à mieux glisser avec des brumisateurs.

Une coupe Gaston à gagner !

Une nouveauté cette année, il y aura une récompense signée du serrurier-métallier Hervé Begin, célèbre pour son Gaston l'escargot bourguignon. "Le gagnant remportera un Gaston qu'on a mis sur une planche après avoir remporté trois courses, et qu'il devra ramener tous les ans pour le remettre en jeu", précise l'artisan.

C'est la nouveauté de cette 4e édition. © Radio France - Virginie Vandeville