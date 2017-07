La Fête des Grésilles célèbre ses 20 ans

La Fête des Grésilles a 20 ans. Le festival gratuit est en place dans le quartier depuis 1997. Ce samedi, les habitants ont pu une nouvelle fois célébrer la diversité et le métissage, dans une ambiance festive.

Ce samedi, au cœur du parc des Grésilles, le festival "Grésille en fête" a célébré ses 20 ans. Le festival Dijonnais a été mis en place en 1997 et a accompagné la métamorphose du quartier. Stands, associations locales, animations, spectacles et concerts, chaque année les habitants se rassemblent pour un moment festif et convivial.

Les Grésilles en fête © Radio France - Marion Bargiacchi

Le parc des Grésilles en fête © Radio France - Marion Bargiacchi

500 parts de gâteau

Et pour fêter les 20 ans, l'adjointe à la culture à la mairie de Dijon Christine Martin a découpé avec les bénévoles un gros gâteau aux fraises, avec 500 parts au total. La fête s'est terminée hier soir à 23 heures.