La fête des mères représente "20 à 25 %" du chiffre d'affaires de ce grossiste tourangeau

La chambre froide est remplie de fleurs, les couleurs s'entremêlent et les allées et venues des salariés de Rosedor n'arrêtent pas en ce mercredi 26 mai, à quelques jours de la fête des mères. C'est le moment à ne pas rater pour l'entreprise, installée à Tours, quartier Rochepinard. "C'est un gros chiffre d'affaire, 20 à 25 % de l'année" affirme Stéphane Diné, le responsable du dépôt, "il ne faut pas la rater ! C'était une année exceptionnelle l'année dernière et cette année s'annonce encore plus exceptionnelle avec 10 à 12 % de commandes en plus."

Conséquence du covid ? C'est possible estime Stéphane Diné, qui pense que malgré la réouverture des restaurants, la fête des mères se fera davantage à la maison, comme en 2020. "Et les clients ont eu le temps d'économiser !" acquiesce Ludivine, une des salariés.

Stocks de fleurs à quelques jours de la fête des mères chez Rosedor, grossiste tourangeau © Radio France - Romain Dézèque

Les milliers d'hortensias, de pivoines, de roses arrivent par camion et sont ensuite redistribuées dans la région voire même au-delà. Les commerciaux peuvent faire la distribution jusqu'à Bourges, Guéret, Orléans ou Châtellerault. Des fleurs en provenance de l'étranger majoritairement, "même si la tendance est en train de s'inverser" explique Stéphane Diné. "Il y a quelques années, on était sur une production 70 % import - 30 % français, là on est en train de renverser la tendance avec une forte demande de produits français. C'est une demande des fleuristes et de leurs clients. On n'est pas encore à 50-50, car ça prend du temps. La production en France a chuté, il faut la redévelopper." Les roses, notamment, arrivent massivement...d'Equateur ! "Ça représente au moins 60 % de la vente de roses, on a quelques productions en France mais tout a un prix... le made in France coûte un peu plus que le made in Equateur" constate Stéphane Diné.