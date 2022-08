La fête des vins de Gaillac : "une fête populaire et un lieu de rencontres économiques"

C'est une tradition début août, quelques semaines avant les vendanges, la 43eme édition de la fête des vins de Gaillac se tient en ce moment au sein du Parc Foucaud de Gaillac dans le Tarn. Une quarantaine de vignerons sont présents pour des rencontres, des dégustations autour de restauration locale et de concerts en soirée.

Une édition importante après deux annulations de la fête des vins de Gaillac pour cause de pandémie. Alors chacun se balade dans le parc, avec son verre, près à goûter le meilleur de ce que peut offrir l'AOC Gaillac. Une fête où les vignerons aiment se retrouver, eux qui cultivent dans leur exploitations respectives sans vraiment se croiser pendant l'année. Un rendez-vous économique important également qui offre de vraies débouchées aux vignerons.

Des bobos parisiens et des amateurs anglais

Au détour des allées, on rencontre Russ qui habite près de Londres et qui va repartir avec sa voiture plaine de vin de Gaillac. Parce ce qu'il est "brilliant" "génial" mais aussi " pas cher du tout en comparaison avec les prix en Angleterre. On croise aussi des parisiens qui avaient entendu parler d'un vigneron en bio et qui ont fixer leurs vacances exprès au moment de la Fête des Vins de Gaillac. Et puis il ya aussi beaucoup de Tranais qui viennent faire le plein pendant ces quatre jours de fêtes.

Cédric Carcenac est le président de la maison des vins de Gaillac qui organise cette fête. Après deux éditions difficiles, la fête revient. Elle a débuté jeudi. Et ces quatre jours vont permettre aux vins de la région de rayonner. "C'est un rendez-vous pour les vignerons pour présenter leur millésime 2021. Un moment pour travailler leur client export. Il y a des touristes français, des étrangers qui redécouvrent nos vins et la région. C'est une fête à la fois populaire et un lieu de rencontres économiques."

Le programme de ce dimanche :

Le parc Foucaud ouvert dès 10h avec la quarantaine de stands des vignerons. En centre-ville à 10h30, la messe des vignerons à l’Abbaye St-Michel avec défilé dans la ville accompagné de Bandas . Puis la fête au au Parc de Foucaud de 19h/21h avec musique ambulatoire. A partir de 21h30 sur la grande scène, une soirée festive avec les Années Boum et enfin à 23h30 le grand feu d’artifice