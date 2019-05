La Fête des Voisins 2019 - 20 ans d'un succès populaire

L'édition 2019 de la Fête des Voisins qui a lieu le 24 mai marque les 20 ans d'une initiative qui rencontre de plus en plus d'engouement. Quelle est la recette des son succès ? Quel bilan 20 ans après ?

Tous les ans à la fin du joli mois de mai des gens de tous horizons se réunissent pour partager un moment de convivialité, d'échange. Dans la rue, les cours et halls d'immeubles, des voisins créent ainsi un lien social dans un monde qui se veut de plus en plus individualiste. Telle est la philosophie de La Fête des Voisins.

L'histoire d'un succès

En 1990, un groupe d'amis du XVIIe arrondissement parisien décide de créer une association pour lutter contre l'isolement et faire se rencontrer des personnes qui vivent à côté mais qui ne se côtoient pas. "Paris d'amis" voit ainsi le jour.

Neuf ans plus tard, le 1er juin 1999, est lancée la première Fête des Voisins connue également sous le nom d'Immeubles en Fête.

La “Fête des Voisins” est un antidote à l’individualisme et au repli sur soi. Chaque habitant partage un geste simple, dans toute la France, en invitant ses voisins autour d’un buffet ou d’un repas, pour un moment de convivialité.

Atanase Perifan - Créateur de la Fête des Voisins

Au commencement, 800 immeubles du XVIIe arrondissements de la capitale y participent. L'association Paris d'amis fournit les boissons et les participants apportent de quoi manger. C'est un succès !

20 ans après, le bilan

D'années en années, les participants sont de plus en plus nombreux. À la ville comme à la campagne, les municipalités et les bailleurs se prêtent au jeu et deviennent des acteurs majeurs de cette manifestation. En 2018, la Fête des Voisins a rassemblé neuf millions de Français et fait participer 1250 mairies et bailleurs.

En 2008, la fête s'exporte dans 28 pays européens pour atteindre quelques années plus tard 49 pays répartis sur 5 continents. On compte en 2018, 30 millions de participants dans le monde entier.

20 ans après, La Fête des Voisins est devenue le premier rendez-vous citoyen en France et dans le monde.