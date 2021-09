Co-créée par un Seynois, la Fête des Voisins a 20 ans ce soir !

Après un an et demi d'absence à cause de la crise sanitaire, la Fête des Voisins fait son retour ce vendredi soir. Ce rendez-vous convivial fête cette année ses 20 ans. Il a été co-créé par Dominique Baviera, aujourd'hui élu à La Seyne-sur-Mer (Var).

Ils sont bruyants ou discrets, sympas ou antipathiques... Mais ils sont toujours là, près de nous : nos voisins !!! Après un an et demi d'absence à cause de la crise sanitaire, (et à une date inhabituelle , septembre au lieu de mai), la 20ème Fête des Voisins a lieu ce vendredi 24 septembre*. A chaque immeuble, rue ou quartier sa tradition : apéritif dans la rue ou repas dans un jardin ! La Fête des Voisins célèbre ses 20 ans cette année ! Elle a succédé en 2001 à la "Fête des Immeubles", sur une idée du Parisien Atanase Périfan et du Seynois Dominique Baviera.

L'homme est aujourd'hui adjoint à la culture, au lien social et aux traditions à La Seyne-sur-Mer. Il est "heureux" que la Fête des Voisins puisse reprendre ses droits "après un an et demi de privations". "Notre société a plus que jamais besoin de ce type d’événements. Il faut créer ou recréer le lien social et donner l'occasion aux gens de se rencontrer et de se découvrir de façon intergénérationnelle. Nous avons vraiment besoin de ça !" explique Dominique Baviera alors que de nombreux rendez-vous entre voisins sont organisés ce vendredi soir à La Seyne-sur-Mer.

Une fête très attendue chemin du Rouquier

Il y aura notamment du monde dans les quartiers Sud où vivent Jean-Pierre et Roger depuis plusieurs années. Ces deux retraités sont arrivés de Paris avec la "Fête des Voisins" dans leur valise : "Jean-Pierre est arrivé en premier et il n'y avait rien. Maintenant, les gens se côtoient beaucoup plus facilement, se reconnaissent et boivent le café ensemble" raconte Roger. Pour Joséphine, installée dans le quartier il y a moins d'un an, "chez nous, la Fête des Voisins, c'est plusieurs fois dans l'année !". La mère de famille dit "redécouvrir sa ville" depuis qu'elle vit à côté de ses voisins. "Il y a aussi beaucoup d'entraide. On s'alerte quand on voit quelque chose de louche. Ici pas besoin d'alarme ou de technologie, les voisins sont là, c'est très rassurant !"

Dominique Baviera, aujourd'hui adjoint à la Culture à La Seyne-sur-Mer, a créé la Fête des Voisins en 2001 avec le Parisien Atanase Périfan © Radio France - Sophie Glotin

* Les mairies rappellent que ce rendez-vous doit se tenir dans le respect des gestes barrières.