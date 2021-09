La fête des voisins fait son retour à Dijon et en Côte-d'Or

Une table dans la cour de votre immeuble, ou bien tout simplement devant la porte de votre maison. Quelques bouteilles et de quoi grignoter. Et vous, allez vous trinquer avec vos voisins ce vendredi 24 septembre ? Pas pour marquer le début du weekend , mais pour célébrer la fête des voisins. Elle fait son retour en cette fin septembre, de manière un peu décalée après deux éditions reportées à cause de la crise Covid. Dans bien des cas, la pandémie nous a justement amenés à nous rapprocher de nos voisins, d'être un peu plus attentifs. Cette épreuve du confinement a marqué Marie-Annick Maire. Elle habite dans un immeuble géré par le bailleur social Orvitis, rue des Péjoces à Dijon. "Je suis arrivée 3 mois avant le couvre feu" explique-t-elle "Je n'avais pas tellement de liens, et être toute seule, c'est un peu compliquée. Ca a accentué de besoin important d'aller vers les autres. On le sent encore plus à ce moment là. Je suis allé faire la connaissance de la voisine du dessous, car je me retrouvais sans box internet alors que j'étais en télétravail. J'ai ensuite fait connaissance d'autres voisins et on a crée des liens d'amitié dans le bâtiment."

"On remercie Marie-Annick d'organiser cette fête des voisins" sourit Néhabate Tahiri, sa voisine Kosovare. "C'est vraiment une initiative bienveillante pour que l'on se retrouve tous." "Notre bailleur social Orvitis nous aide avec un peu de matériel" précise Marie-Annick. "Je l'ai déjà fait dans un autre quartier, et j'avais eu la surprise de voir débarquer une habitante très heureuse de voir enfin quelque chose se produire dans sa rue. C'est pas compliqué à organiser, à partir de 18h chacun apporte quelque chose à partager."

C'est utile de se connaitre"- Anne-Laure, pour sa première fête des voisins

Ce vendredi soir, en respectant les gestes barrières, on peut enfin lever son verres. Anne Laure Grossel habite rue Condorcet dans le centre de Dijon. Pour la première fois, elle tient a organiser cette fête des voisins pour garder les bonnes habitudes prises durant le confinement "Moi je suis dans une petite résidence de quatre logements , mais on a appris à se connaitre" explique-t-elle. "Durant le confinement j'ai sympathisé avec une dame qui habite dans la même rue et sortait tous les soirs son chien. Ca faisait du bien de pouvoir discuter. Et dans mon immeuble on a eu tellement de galères avec des fuites d'eau que c'est précieux de se connaitre. D'ailleurs, on est plusieurs locataires avec des chats. C'est utile pour se donner des coups de mains. On a pas forcement l'habitude de recevoir les voisins chez soi, là c'est l'occasion d'être ensemble."

A Dijon, on recense 34 évènements déclarés pour cette fête des voisins, c'est trois fois moins qu'avant la crise Covid. La fraicheur du mois de septembre, et le maintien des gestes barrières y sont sans doute pour quelque chose. Selon la mairie, cela devrait tout de même rassembler environ 1.500 personnes.