La "fête des voisins" pourra bien avoir lieu vendredi en Vaucluse

Les services vie associative des mairies attendaient la nouvelle depuis plusieurs jours. Ce sont ces services qui organisent la distribution des plateaux, tréteaux et autres chaises aux organisateurs bénévoles de ces rencontres festives entre voisins. Le feu vert a été accordé ce mardi en début d'après-midi.

S'il vous plaît pas de cluster

Mais attention : municipalités et préfecture demandent à tous ceux qui vont se réunir au nom de la convivialité et du voisinage de rester prudent et de respecter les gestes barrières. Personne ne sera là pour vérifier, il en va donc du libre arbitre et du respect entre voisins.